Polemica sulle ferie dei parlamentari, Senato chiuso per un mese

C’è aria di vacanza in Parlamento, ma anche di polemiche fuori dal suo perimetro. Polemiche giornalistiche che al momento si basano sulle decisioni delle conferenze dei capigruppo. I senatori potrebbero avere una settimana in più di ferie estive rispetto ai loro colleghi della Camera. A palazzo Madama si smetterà di lavorare giovedì 3 agosto, al massimo venerdì 4. La ripresa dei lavori? Non è ancora stata stabilita dalla conferenza dei capigruppo, ma non dovrebbe arrivare prima del 5 settembre. Alla Camera, invece, le porte potrebbero chiudere più avanti, entro il giorno 11, complice la questione delega fiscale.

Il Senato precisa: ancora non decisa data ripresa dei lavori

Tutto nasce da un servizio pubblicato su Repubblica on line in cui viene criticata la “vacanza record” di “La Russa&co”. Al quale segue l’immediata risposta di fonti vicine alla seconda carica dello Stato, con un comunicato informale in cui si precisa che «ad oggi non si è ancora nemmeno ipotizzata la data di ripresa dei lavori dopo la pausa estiva. La decisione verrà presa solo nell’ultima riunione dei Presidenti di gruppo», sottolineano.

Commissioni riaperte tra fine agosto e inizio settembre

Che lo stop del Parlamento duri almeno quattro settimane non è una novità. Solitamente i lavori terminano dopo la prima o la seconda settimana di agosto, per poi riprendere con le commissioni tra fine agosto e inizio settembre, e poco dopo in Aula. Insomma, i parlamentari hanno un piano ferie già prestabilito e sanno sempre per quando prenotare le vacanze. Ovviamente, al netto di crisi di governo, stati emergenziali o fatti eccezionali. «Per esperienza in tanti anni da parlamentare l’ultima settimana di agosto ci sono sempre state commissioni - ha affermato la senatrice della Lega e segretaria del Senato, Erika Stefani -. Un parlamentare è sempre a disposizione, noi a chiamata ci siamo e lavoriamo».

I provvedimenti da esaminare

Quest’anno, ci sono ancora alcuni temi scottanti da trattare. Dopo l’informativa in Senato del ministro per la Protezione Civile, Nello Musumeci, sulle recenti emergenze, arriveranno in entrambi i rami del Parlamento le comunicazioni del ministro Raffaele Fitto sul Pnrr, altro argomento al centro del dibattito politico, soprattutto dopo le più recenti dichiarazioni del presidente della Repubblica. Ma bisognerà anche correre su delega fiscale e dl Pa 2, sul quale il governo ha posto la questione di fiducia a Montecitorio. Nel frattempo, le commissioni in Senato torneranno a scontrarsi un’ultima volta prima delle vacanze estive su autonomia differenziata, province e nella discussione sul tema delle intercettazioni. Ma alla fine anche la Camera potrebbe allinearsi a palazzo Madama approvando a tambur battente la delega fiscale in terza lettura, il che potrebbe consentirle di chiudere i battenti una settimana prima del previsto.