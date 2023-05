Caso diplomatico Ue-Israele: cancellato evento per presenza ministro Ben Gvir

Ascolta la versione audio dell'articolo

Tensione tra Unione europea e il governo israeliano dopo che la rappresentanza europea in Israele ha scelto di cancellare la cerimonia diplomatica prevista per domani per la festa dell’Europa alla quale avrebbe dovuto partecipare il ministro della Sicurezza nazionale Itamar Ben Gvir. «Sfortunatamente - ha scritto su Twitter la rappresentenza Ue - quest’anno abbiamo deciso di cancellare il ricevimento diplomatico poiché non vogliamo offrire una piattaforma a qualcuno le cui opinioni contraddicono i valori rappresentati dall’Ue».

La delegazione non cita esplicitamente l’esponente dell’ultradestra israeliana, ma il riferimento è a lui, che, secondo la stampa dello Stato ebraico, avrebbe insistito per essere presente, al posto del ministro degli Esteri israeliano Eli Cohen, impegnato in una visita in India.

«È una vergogna - si è lamentato il discusso ministro israeliano - che la Ue, che dice di rappresentare i valori della democrazia e del multiculturalismo, ora non diplomaticamente tappi la bocca. È un onore e un privilegio per me - ha aggiunto - rappresentare il governo israeliano, gli eroici soldati israeliani e il popolo di Israele in ogni sede. Gli amici sanno come esprimere le critiche e anche i veri amici sanno come prenderle», ha concluso Ben Gvir.