Polenghi Food punta sulla filiera sostenibile: 100 milioni di fatturato dai limoni

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Un giro d’affari di 100 milioni di euro realizzato prevalentemente con il succo di limone. Limoni 100% italiani, ben 535 milioni di limoni spremuti nel 2023 e commercializzati come condimenti soprattutto all’estero. È legato infatti alle esportazioni in circa 70 paesi oltre l’80% del giro d’affari. Sono i sorprendenti numeri della Polenghi Food, azienda di Lodi data da un’intuizione del fondatore Giancarlo Polenghi e che nonostante il nome e l’origine non ha alcun legame col noto brand del lattiero caseario Polenghi Lombardo da qualche tempo confluito in Newlat Food.

La Polenghi Food invece, come recita anche lo slogan impresso nel marchio, è un’azienda di “specialisti del limone”. Un frutto mediterraneo sempre più apprezzato all’estero visto che Polenghi Food ha registrato nel 2022 un boom di vendite all’estero con primo sbocco gli Usa con un fatturato di 10 milioni e seguiti da Francia, Paesi Bassi e Germania ma con vendite in crescita anche in Polonia, Corea del Sud e Giappone.

Loading...

«Siamo molto orgogliosi dei risultati raggiunti – ha commentato l’ad di Polenghi Food, Filippo Scandellari - che confermano anche lo stato di salute dell’azienda: nell’ultimo triennio (2021-23) abbiamo assistito ad una crescita nel valore del fatturato (+25%) e per il 2024 stimiamo un trend di crescita positivo. Il limone è l’agrume simbolo del nostro paese e siamo fieri, come Polenghi, di portare questa eccellenza made in Italy in sempre più paesi e mercati».

Un’azienda che al di là del positivo trend di mercato mantiene un’elevata attenzione alla sostenibilità e alle buone prassi di filiera. Un proposito quest’ultimo perseguito con il progetto legato al succo di limone biologico del Fondo Spinagallo a Siracusa in Sicilia «che nasce – spiegano alla Polenghi – grazie all’accordo che noi imbottigliatori abbiamo stretto con la famiglia di agricoltori Campisi e con lo spremitore Simone Gatto. I limoni sono prodotti in un appezzamento di terreno dove ci sono le condizioni climatiche ideali per la coltivazione del Femminello Siracusano, una delle varietà di limone più pregiate. Limoni autoctoni spremuti inoltre mediante le “brillatrici”, antichi strumenti siciliani che spremono il succo solo dall’endocarpo e non dalla scorza proteggendone la struttura originale».

L’azienda agricola Campisi Italia, invece, da oltre quattro generazioni tramanda una scuola di potatura artigianale, custodendo tutti i segreti della raccolta a mano del frutto.Importante per Polenghi Food anche l’attenzione alla sostenibilità visto che l’azienda già dal 2008 ha installato nei suoi impianti pannelli solari, riducendo così le emissioni di CO2. Inoltre, gli stabilimenti di produzione e le linee produttive sono disegnati e sviluppati in house: questo consente la possibilità di soffiare in maniera autonoma le proprie bottiglie e realizzarle così con percentuali sempre più elevate di materiale riciclato.