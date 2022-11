Polestar 2, l’anti Tesla dall’anima sportiva Prestazioni da supercar e tanto hi tech

Ascolta la versione audio dell'articolo

Elettrica, elegante e performante. Questi sono gli ingredienti del marchio Polestar che, nato come divisione sportiva ed elettrica di Volvo e poi divenuto indipendente, sbarca in Italia con la berlina a ioni di litio Polestar 2, svelata già un paio di anni fa della quale è in arrivo entro il 2023 anche una versione limitata a 270 unità (da qui prende il nome), la Polestar2 Bst edition 270 che abbiamo provato in anteprima.

Un’auto elettrica e sportiva prodotta in Cina, a Chengdu, e che sa far divertire con i suoi 476 cv ma che, grazie ai materiali, alla cura dei dettagli e ai comfort di bordo, sa essere una vera ammiraglia. Infatti, nonostante la giovane età del marchio, vanta un’esperienza nel mondo automobilistico notevole grazie all’appartenenza al gruppo cinese Geely di cui fanno parte anche Lynk&Co e Volvo. E, grazie all’affiliazione al gruppo, la casa ha potuto contare sul pianale Cma (Compact Modular Architecture) utilizzato dalla la Volvo XC40, anche nella versione full electric recharge, e che è la base della Polestar2. Una base importante e già collaudata di cui Polestar ha fatto tesoro entrando a gamba tesa tra i marchi 100% elettrici e diventando sin da subito l’anti-Tesla e concorrente diretto di altri marchi che hanno impiegato anni per raggiungere il livello attuale, come Kia con la EV6 Performance o, ancora, Bmw con la i4M50.

Rispetto alle versioni normali ci sono caratterizzazioni estetiche e grandi cerchi da 21 pollici

Il Sole attorno al quale ruota il marchio è il concetto di sostenibilità declinato in diversi ambiti: dalla scelta dei materiali (vegani e tracciabili), alla propulsione elettrica e, addirittura, nell’obiettivo di produrre entro il 2030 automobili a impatto zero dalla produzione allo smaltimento. Un goal ambizioso quest’ultimo, a cui non è ancora chiaro come arrivarci.

Infine, altro concetto fondamentale sono le performance. Infatti, le auto firmate Polestar nascono come veicoli piacevoli e performanti per chi ama divertirsi al volante. E, per enfatizzare questo aspetto, la casa si è avvalsa di aziende esperte nel settore, come Brembo che si è occupata dell’impianto frenante, Öhlins delle sospensioni con ben 22 regolazioni e Pirelli che ha creato degli pneumatici PZero ad hoc per questa vettura.

Alla guida della Bst (nome in codice per definirla una vera Beast di sportività e comfort) abbiamo apprezzato la comodità delle sellerie e l’ergonomia con la quale è stato studiato l’abitacolo. Lo spazio a bordo non manca e anche il bagagliaio è ampio, seppur la soglia di carico piuttosto alta. Il peso a vuoto è di circa 2 tonnellate e comprende anche i due pacchi batteria sovrapposti a forma di H e T che possono essere ricaricati con corrente alternata (AC) fino a 11 kW e con corrente continua fino a 155 kW. In quest’ultima modalità, la più rapida, l’auto impiega 35 minuti per passare dal 10 all’80% di carica.