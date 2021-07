Polestar 2, più potenza e autonomia

Si tratta di un esemplare su cui gli ingegneri hanno lavorato per incrementare le prestazioni. Il modello di serie che è attualmente disponibile sul mercato adotta un powertrain a doppio motore da 408 cv e 660 Nm, con batterie da 78 kWh che offrono fino a 500 km di autonomia. Il prototipo ha visto la potenza salire fino a 476 cv e, per questo, è stato soprannominato internamente The Beast. Il lavoro maggiore compiuto dai tecnici, tuttavia, ha riguardato l’assetto. Forti dell’esperienza della Polestar 1 plug-in hybrid, gli ingegneri hanno trasferito su questa 2 davvero speciale il medesimo impianto frenante con pinze a sei pistoncini firmato Akebono e i cerchi di lega da 21” con pneumatici Pirelli PZero Rosso 275/30. Di conseguenza, le carreggiate sono risultate allargate di 10 mm per lato. L’assetto, invece, è stato abbassato di 30 mm, con molle più rigide dell’80% all’anteriore e del 40% al posteriore. Inoltre, sono stati adottati ammortizzatori Ohlins con tripla regolazione manuale.

3/15 5/15 Menu