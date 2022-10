Polestar 3, debutta il maxi suv elettrico made in China

Ascolta la versione audio dell'articolo

La Polestar 3 si svela in versione ufficiale e si prepara ad arrivare su diversi mercati europei, Italia compresa. Maxi suv elettrico lungo quasi 5 metri, sarà prodotta in Cina nel corso del 2023 e negli Stati Uniti dal 2024.

Il nuovo modello svedese, nato in seno a Volvo, ma dal forte Dna cinese (la proprietà è Geely) sarà venduto in Germania ad un prezzo a partire da circa 90.000 euro, cifra che la mette in competizione con i migliori suv premium tedeschi: una sfida complicata per un brand nato da poco.

Offerta solo in versione Long Range Dual Motor nelle versioni da 490 e 517 cavalli, dichiara un’autonomia da 610 a 560 km assicurata dalla batteria da ben 111 kWh.

Il nuovo modello, che segue il corso stilistico del marchio Polestar, è lungo 4,9 metri, ha un passo di 2,98 metri e un’altezza di 1,61 metri. Discreto il bagagliaio, con una capacità a partire da soli 484 litri nonostante l’abitacolo a 5 posti e i cinque metri di lunghezza.

A bordo la plancia è caratterizzata dal grande schermo a centro plancia da 14.5 pollici a sviluppo verticale, mentre davanti al conducente è presente un monitor da 9 pollici con sistema operativo Android Automotive, al pari delle cugine auto Volvo.