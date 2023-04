Polestar 4, svelato a Shanghai il suv elettrico con 600 km di autonomia

Ascolta la versione audio dell'articolo

Dimensioni importante, tanta autonomia e tecnologia sofiticata. Ecco Polestar 4, nuovo modello del marchio svedese controllato dalla Volvo Cars, e dunque di proprietà della cinese Geely che possiede infatti i marchi di Goteborg. la vettura non è costruita in svezia ma in Cina. Si tratta di un filante elettrosuv che sarà in vendita in Europa all'inizio di quest'anno ad un prezzo stimato di 60.000 euro.

Lungo 4,83 metri, largo 2.13 e alto 1,54 metri propone elementi innovativi rispetto agli altri due modelli del brand, pur con un linguaggio stilistico coerente sia con il brand Polestar sia con la “madre” Volvo. Il frontale è ancora più pulito, ribassato e aerodinamico. Le maniglie sono a scomparsa, stile Tesla, e, dettaglio unico, è la mancanza del lunotto. Al suo posto un tetto in vetro a tutta lunghezza con funzionalità elettrocromatica e illuminazione ambientale. Le ruote sono da 20 e 22 pollici.

L'abitacolo prevede dei materiali e rivestimenti soft tech ispirati al mondo dell'abbigliamento sportivo. Il bagagliaio ha una volumetria base di 500 litri che arriva a 1.536 litri coi sedili posteriori abbassati.

La meccanica della Polestar 4 è basata sull'architettura Sea di Geely per una versione d'accesso a motore singolo e trazione posteriore da 272 cv e l'autonomia di 600 km. La velocità massima è di 180 kmh e lo spunto è di 7,4 seconda da 0 a 100 kmh. La Polestar 4 più potente ha due motori, la trazione integrale e un'autonomia di 564 km per una velocità massima di 200 kmh e uno scatto di 3,8 secondi da 0 a 100 km. Entrambe le varianti accedono ad una ricarica continua fino a 200 kW. La Polestar 4 offre la funzionalità vehicle-to-load (V2L) per ricaricare dispositivi esterni e anche la pompa di calore per pre-condizionare l'abitacolo e la batteria.

A bordo l'infotainment è Android Automotive con uno schermo da 15,4 pollici in orizzontale. L'integrazione con i servzi Google include Google Assistant, Google Maps e Google Play e gli aggiornamenti over-the-air. A richieste si può disporre dell'impianto audio harman/kardon (brand di Samsung) con 12 altoparlanti e un amplificatore da 1.400 Watt.