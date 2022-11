Polestar 7 potrebbe essere la prima elettrica del brand prodotta in Europa

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Polestar è determinata a portare la produzione in Europa, ma ci vorranno almeno cinque anni prima che ciò accada. «Per noi ciò che è importante è venire in Europa ad un certo punto. E questo potrebbe accadere quando lanceremo la Polestar 7» ha dichiarato il CEO Thomas Ingenlath nel corso di un'intervista ad Automotive News Europe. A causa del suo modello asset-light, Polestar deve negoziare con i principali azionisti Volvo e Geely per gli slot di produzione nelle loro fabbriche. La Polestar 2 è costruita presso la fabbrica Volvo di Luqiao, in Cina, mentre il SUV Polestar 3 sarà costruito nello stabilimento statunitense di Volvo vicino a Charleston, nella Carolina del Sud, e a Chengdu in Cina. Il crossover coupé Polestar 4 sarà realizzato presso la fabbrica Geely nella baia di Hangzhou, in Cina, mentre la Polestar 5 quattro porte GT e la Polestar 6 roadster saranno prodotte in uno stabilimento di Chongqing, sempre in Cina. Quella fabbrica sarà gestita da Polestar e dovrebbe aprire nel 2024, secondo l'aggiornamento che la Casa ha rilasciato nel corso delle comunicazioni agli investitori sui risultati del terzo trimestre. Alla domanda su dove vede il miglior posizionamento di Polestar all'interno della rete europea di Volvo che comprende impianti in Svezia, Belgio e - a partire dal 2026 - Slovacchia, Ingenlath ha detto che non è una decisione che spetta a lui. «Sta a Volvo vedere dove posizionare le auto sulla piattaforma e dove costruirle». L'azienda non ha fornito dettagli sulla Polestar 7 finora, ma il suo arrivo previsto si allinea con i debutti già programmati. La Polestar 4 sarà lanciata il prossimo anno, seguita nel 2024 dalla Polestar 5, mentre la Polestar 6 è prevista per il 2026. Con 872 CV di potenza e un prezzo di quasi 200.000 euro (194.260), la Polestar 6 sarà il modello più potente e costoso della Casa svedese full electric, che mira a vendere 50.000 auto a livello globale quest'anno e 290.000 entro il 2025.