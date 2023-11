Polestar cala un poker per l’Europa

Ascolta la versione audio dell'articolo

Saranno almeno quattro i nuovi modelli introdotti in Europa nei prossimi due-tre anni dalla casa svedese Polestar, controllata da Volvo, a sua volta di proprietà del Gruppo cinese Geely: dal suv Polestar 3, in arrivo nei primi mesi del 2024, alla roadster Polestar 6, disponibile inizialmente solo in edizione limitata e prevista per il 2026. Nel mezzo, Polestar 4, il suv-coupé “economico” la cui produzione avverrà in Corea negli stabilimenti di Renault Korea Motors (con la collaborazione di Samsung), che vedremo nel 2024, e soprattutto la Polestar 5, forse la più attesa, una berlina dalle linee eleganti con una potenza di 650 kW, autonomia di 600 km e tempi di ricarica record.

Il suv Polestar 3 avrebbe dovuto essere già disponibile ma un ritardo nello sviluppo del software di gestione ne ha fatto slittare l’arrivo ai primi mesi del 2024. Sarà disponibile solo in configurazione dual motor, con batteria da 111 kWh e autonomia dichiarata di 610 km (ciclo WLTP). La potenza complessiva della versione base è di 360 kW (490 cv), aumentabili a 380 kW con il pacchetto Performance. Con questo suv Polestar ribadisce il proprio posizionamento premium anche nel prezzo: si parte da 95.000 euro circa.

Polestar 4 si posizionerà tra Polestar 2, la berlina già disponibile nel nostro Paese, e il suv 3, sia in termini di prestazioni e dimensioni, sia nel prezzo: partirà infatti da 60.000 euro. Sarà disponibile sia in versione single motor, sia dual motor, entrambe anche con opzione long range. La versione dual motor long range avrà una batteria da 102 kWh, una potenza di 400 kW e raggiungerà i 100 km/h in 3,8 secondi. L’autonomia della versione single motor long range sarà di 600 km e al debutto sarà dotata del sistema di assistenza alla guida SuperVision, che verrà in seguito aggiornato a quello a guida autonoma Chauffeur. Questo consente una guida “eyes-off” e “point-to-point” in autostrada, oltre a una guida automatizzata “eyes-on” in ambienti cittadini.

Polestar 5 è progettata per essere sostenibile nell’intero ciclo di vita grazie a un largo impiego di materiali riciclati e riciclabili sia per la scocca (in alluminio) sia per gli interni dove è usato un misto di fibre naturali e plastica con un aspetto del tutto simile al tessuto

Polestar 5, attesa per il 2025 e con un prezzo stimato di poco inferiore ai 100mila euro, mantiene le linee del concept Precept presentato nel 2020. Sarà infatti caratterizzata da un telaio in alluminio, da sensori integrati nel paraurti anteriore e dall’assenza del lunotto posteriore (soluzione adottata anche sulla 4), con specchietti retrovisori esclusivamente digitali. La variante di punta si baserà su una piattaforma a 800 V, avrà 650 kW (884 cv) di potenza e 900 Nm di coppia massima, erogati da due motori elettrici per una trazione integrale. Polestar 5 farà ampio uso di materiali riciclati e gli interni saranno caratterizzati da un misto di fibre naturali e plastica che all’apparenza sembra un tessuto ma ha un peso e una rigidità molto simili alla fibra di carbonio. L’innovazione più interessante è però quella relativa ai tempi di ricarica: sarà possibile incrementare l’autonomia di 160 km in 5 minuti. Le nuove batterie sfruttano l’aggiunta di silicone nell’anodo, presentano il grosso vantaggio di non richiedere impianti particolari (verranno prodotte dalla coreana SK On) e in futuro permetteranno la ricarica di 160 km in 2 minuti.

Guardando oltre l’orizzonte, Polestar 6 sarà una decapottabile limited edition che farà la felicità di 500 fortunati proprietari.