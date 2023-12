Polestar, cambio al vertice in Italia: esce Lutz, entra Chanazoglou (ex Fca)

Ascolta la versione audio dell'articolo

1' di lettura

Cambiamento organizzativo in Polestar Italia: Alexander Lutz lascia la guida dell’azienda per intraprendere una nuova esperienza professionale sempre nel mondo automotive elettrico, in Lucid Europe.

A sostituirlo nel ruolo di managing mirector di Polestar Italia, Dimitris Chanazoglou, che già ricopre lo stesso ruolo per il mercato svizzero.

Chanazoglou ha una lunga esperienza nel settore automobilistico avendo ricoperto diverse posizioni nell’area vendite e marketing in FCA e Stellantis per i brand Fiat, Abarth, Alfa Romeo, Jeep e Fiat Professional sia sul mercato svizzero che in quello internazionale (Grecia, Italia).