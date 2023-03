Polestar lancia la verisone speciale BST Edition 230

Ascolta la versione audio dell'articolo

Il marchio di auto elettriche Polestar ha realizzato la seconda versione limited-edition di Polestar 2 lanciando la versione numerata BST Edition 230 ampliando così il portfolio di Polestar Engineered.

La BST edition: tutto inizia dal naming

La nuova versione numerata della berlina elettrica è stata battezzata Bst: un nome in codice; infatti i tecnici dovevano costruire un'auto estrema, una “Beast” (bestia), sostantivo che le tre consonanti stanno a rievocare foneticamente. A livello tecnico, si è partiti dalle precedenti modifiche al telaio della Polestar 2 e la nuova versione si concentra maggiormente sui dettagli del design delle prestazioni: edizioni limitate come la BST edition 230 consentono di esplorare colori, grafiche e materiali in un modo più veloce e più creativo. Nonché, l'esclusività sta anche nel numero di esemplari prodotti: 230 come riportato anche nel nome.

Polestar 2 BST Edition 230: attenzione ai dettagli

Gli upgrade di design unici della Polestar 2 BST edition 230 includono l'esclusiva verniciatura verde Nebula (in ricordo del colore della prima Polestar di Thomas Ingenlath, Ceo di Polestar) e il tessuto in MicroSuede per gli inserti dei sedili e del volante composti da tessuto Nubuck parzialmente riciclato. Gli esterni possono essere inoltre ordinati nel colore Space (nero), con la striscia da corsa su tutta lunghezza della carrozzeria disponibile su entrambi i colori.Tutti gli aggiornamenti del telaio implementati per la prima volta sulla Polestar 2 BST edition 270 rimangono disponibili, compreso l'assetto ribassato (-25 mm), gli ammortizzatori regolabili a due vie Öhlins esclusivi e progettati appositamente, la barra di sostegno anteriore, molle più rigide del 20% e cerchi in lega neri da 21 pollici ispirati a quelli della Polestar 1, dotati di pneumatici Pirelli P Zero sviluppati appositamente per le auto in edizione BST.

Polestar 2 BST Edition 230: caratteristiche tecniche

I più accorti ricorderanno che abbiamo già provato sia la Polestar 2 (modello lanciato nel 2020 ma che in Italia è arrivato solo da pochi mesi) sia la Polestar 2 BST Edition 270, di cui cambiano alcuni dettagli rispetto alla nuova versione BST edition 230. La base è sempre il pianale Cma (Compact Modular Architecture) di Volvo, che ha fatto il suo debutto nel 2017 con la Volvo XC40 e, grazie al suo design modulare, è stata la base dei modelli 01, 02, 03 e 05 di Lynk & Co, il Polestar2 2020 elettrico puro e il primo modello completamente elettrico di Volvo, la XC40 Recharge P8.Su Polestar2 Bst edition 230 sono due i pacchi batteria posizionati uno sopra all'altro nella parte bassa del pianale al fine di non portare via spazio e mantenere il baricentro il più basso possibile. Queste hanno forma di H, quella alla base, e di T.

Le dimensioni sono generose: lunga 4,60 m, larga 1,99 m, alta 1,45 m con un passo di 2,74 m. Il bagagliaio ha una capacità di 405 litri che raggiunge i 1095 litri. Mentre è presente anche un vano di carico nel vano motore da 41 litri. Il peso a vuoto è di circa 2 tonnellate. La Polestar2 Bst edition 230 è dotata di due motori elettrici alimentati da una batteria agli ioni di litio da 78 kWh. La potenza di sistema è di 350 kW (476 cv) e la coppia massima raggiunge i 680 Nm di coppia.

Le performance sono notevoli, come ci si aspetta da un'auto elettrica: lo 0-100 km/h viene coperto in 4.4 secondi e la velocità massima è di 250 km/h. L'autonomia dichiarata raggiunge i 462 km secondo il ciclo di omologazione Wltp.

La batteria può essere ricarica con corrente alternata (AC) fino a 11 kW e con corrente continua fino a 155 kW. In quest'ultima modalità, la più rapida, l'auto impiega 35 minuti per passare dal 10 all'80% di carica.

Le unità saranno prodotte per i mercati europei e nordamericani un totale di 230 unità, ordinabili online dal 21 marzo 2023 sul sito. Le consegne sono previse a partire dal mese di luglio.