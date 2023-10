Polestar Space Milano, dove provare le auto elettriche svedese

Ascolta la versione audio dell'articolo

Addio classica concessionaria auto. Polestar cambia filosofia e punta sugli Spaces, “salone 2.0” dove toccare con mano i modelli acquistabili online del marchio svedese. Ospite d’onore all’inaugurazione del Polestar Space di Mlano la Polestar 3, maxi suv elettrico da oltre 600 chilometri di autonomia. Già presenti il tutto il mondo, gli oltre 150 Polestar Spaces a livello globale offrono un'esperienza inedita al cliente nell'ambito del modello “digital- first” di Polestar, in cui i veicoli vengono acquistati online. Caratterizzato dal design minimalista, Il Polestar Space di Milano è in Via Fantoli 28/14 e al suo interno sono presenti i Polestar specialist; senza provvigione e obiettivi di vendita, forniscono consulenze sui veicoli e sul tema della mobilità elettrica. I clienti sono supportati per l'intero processo, dalla consulenza iniziale al test drive, per arrivare alla consegna. Entro la fine dell’anno aprirà il Polestar Space Roma, andando così ad ampliare l’offerta del marchio all’interno del Gruppo cinese Geely.

Polestar Space, non solo auto

Gli Spaces rappresentano un nuovo passo nella strategia di Polestar per commercializzare veicoli elettrici con un elevato livello di design e prestazioni, ma non si fermeranno alla sola esposizione o consulenza. Ogni Polestar Space farà parte di una rete e di una comunità, dove verranno organizzate conferenze che toccheranno tempi come design, architettura, tecnologia e naturalmente automobili.

Polestar 2

Se per vedere su strada la Polestar 3 su strada si dovrà attendere il 2024, la Polestar 2 è già in vendita sul sito Polestar.com. La versione Standard range Single motor è ora in grado di percorrere fino a 518 km Wltp, con un aumento di 40 km rispetto al passato, mentre la variante Long range Single motor può ora raggiungere i 655 km Wltp, con un aumento di 84 chilometri. Anche la velocità di ricarica è aumentata passando a 205 kWh in corrente continua, andando così a ridurre i tempi collegati alla colonnina.