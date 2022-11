Polestar2: disponibile con noleggio a lungo termine e formule di finanziamento grazie all’accordo con Arval e Findomestic

Ascolta la versione audio dell'articolo

Servizi finanziari, noleggio a lungo termine e leasing. I nuovi modelli elettrici firmati Polestar sono disponibili non solo per l'acquisto grazie alla firma di un accordo tra il brand premium, Arval e Findomestic.

Una visione condivisa per il futuro

Le tre aziende hanno firmato la partnership condividendo alcuni valori, tra cui la visione di un futuro della mobilità sostenibile e un approccio dove il consumatore è centrale. L'obiettivo dell'accordo è quello di incrementare il livello di supporto a tutti i guidatori italiani e aiutarli nella scelta della loro nuova auto Polestar, migliorando così l'esperienza di acquisto.

Polestar2: il primo modello disponibile

Il primo prodotto a beneficiare di questa partnership sarà Polestar2, la berlina elettrica lanciata sul mercato italiano lo scorso 17 novembre (in concomitanza con lo sbarco del brand nel Bel Paese) e disponibile all'acquisto, con consegna in quattro settimane, sul sito del brand appartenente al gruppo Geely. Per tutti coloro che vogliono provare l'esperienza di guida ed essere tra i primi a scoprire Polestar2, i primi test drive si terranno a Milano dal 16 al 18 dicembre 2022, previa prenotazione sul sito.

Per tutte le auto Polestar, assistenza e manutenzione sono gestite dalla rete Volvo, che include 66 service point qualificati, offrendo a tutti i consumatori un’elevata esperienza ed un alto livello di qualità nei servizi post-vendita.

Polestar2: disponibile per il noleggio a lungo termine con Arval

Le offerte di noleggio a lungo termine Polestar e Arval includono vari servizi tra cui: pacchetto assicurativo, assistenza e manutenzione, e soccorso stradale 24/7.