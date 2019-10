Poli tecnologici del Lazio: nei primi sei mesi 2019 export in crescita del 62,4%

Continua a crescere l’ortofrutticolo dell’Agro-Pontino

Risulta più contrastato, invece, l’andamento dei distretti tradizionali. Continua il trend di crescita per quello ortofrutticolo dell’Agro-Pontino (+5,2%) che esporta quasi la metà delle proprie produzioni in Germania ma crescono anche le vendite verso Polonia, Paesi Bassi e Stati Uniti.

Frena la ceramica di Civita Castellana

Battuta d’arresto invece per il distretto della ceramica di Civita Castellana che nel primo semestre 2019 registra un -3,5% a causa della contrazione dei flussi verso Germania, Francia e Regno Unito. Tuttavia le aziende della ceramica viterbese continuano a essere molto apprezzate per le loro capacità in tema di design e innovazione, con riconoscimenti a livello internazionale.