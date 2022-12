PoliMi e Assosoftware, il mondo dei gestionali a caccia di start up

Ascolta la versione audio dell'articolo

Assosoftware e politecnico di Milano insieme per agevolare l’incontro tra aziende di software mature e start up.

La collaborazione tra l’associazione che rappresenta le aziende produttrici di software e l’ateneo milanese ha radici lontane. Da tre anni il PoliMi cura, per Assosoftware l’indagine «Il software gestionale in Italia» con l’obiettivo di individuare dei parametri, degli elementi quantitativi per capire quali benefici si possono ottenere adottando soluzioni di software avanzate. Ma non è tutto, «si è anche stabilito un indicatore per misurare il livello di maturità digitale – racconta il presidente di Assosoftware Pierfrancesco Angeleri - che ci piacerebbe diventasse una forma di riferimento per il mercato che indica il livello di maturità nell’adozione del software all’interno delle aziende». Oggi più o meno si registra un livello di maturità al 50%, il 100% si ha quando si utilizzano al meglio le potenzialità del software.

Il “progetto Startup” sottoscritto con PoliHub, l’incubatore di startup del Politecnico di Milano è un progetto con l’obiettivo di attrarre nell’universo Assosoftware anche le start up «perché – spiega Angeleri - sono un grandissimo fenomeno di innovazione con una capacità di un time to market infinitamente più piccolo rispetto alle aziende mature, sono molto più innovative, e quindi il giusto mix tra aziende mature e aziende start up all’interno dell’associazione è fondamentale per creare quell’alchimia che ci permetta di portare sul mercato la nostra visione». Attraverso questo progetto si offre alle start app la possibilità di entrare nell’associazione con un costo ridotto dell’80%, per i primi tre anni; le stesse potranno dialogare con le “sorelle” più grandi attraverso il Forum dell’associazione, saranno inserite nei gruppi di lavoro tematici e potranno accedere a tutte le convenzioni con i fornitori.

Assosoftware è un’associazione che conta 230 associati e offre ai propri iscritti tanti servizi soprattutto legati alla conoscenza di tutto il mondo normativo, un elemento in cui le aziende soprattutto piccole hanno grande difficoltà a muoversi. L’altro obiettivo del progetto è favorire alleanze e matrimoni tra aziende mature e aziende giovani. «Vogliamo creare quell’humus – racconta Angeleri - che ci consenta di avere maggior fertilizzazione non solo in termini culturali e di conoscenza ma anche di possibili alleanze o possibili acquisizioni, vogliamo creare un ambiente dove aziende e start up si incontrano per poter esercitare il massimo delle sinergie e la Lombardia, essendo così prolifica di entrambi, era la regione ideale da cui partire».

La Lombardia detiene il maggior numero di software house e produce le performance migliori in termini di fatturato. Le aziende di software nella regione sono 8.146, contano 112.490 dipendenti per un fatturato che supera i 21 miliardi di euro. Se si guarda alle sole software house gestionali sono in tutto 809 (il 62% del totale) e occupano 83mila dipendenti, per la maggior parte sviluppatori. Le software house lombarde associate ad Assosoftware sono 55, contano 5.500 addetti e generano un fatturato di circa 1,5 miliardi.