Polimoda lancia 90 borse di studio per i master 2021 Le borse di studio coprono il 50% della retta e sono valide per frequentare uno dei master Polimoda in partenza ad aprile o giugno 2021

Novanta nuove borse di studio per i master di aprile e giugno 2021. A bandirle è Polimoda che, in risposta all’emergenza Covid-19, aveva lanciato un piano da oltre due milioni di euro per aiutare gli studenti ( e le loro famiglie) a non abbandonare i propri piani per il futuro.

«Durante questa crisi globale, tutti devono fare la propria parte per accelerare al più presto la ripresa - ha detto Ferruccio Ferragamo, presidente di Polimoda - La nostra mission è connettere il mondo della formazione e la realtà del lavoro e dell'industria e attraverso queste borse di studio vogliamo contribuire al futuro delle nuove generazioni».

Queste 90 borse di studio coprono il 50% della retta dei corsi, per un valore complessivo di 1.260.000 euro, e possono essere impiegate per frequentare uno dei programmi di specializzazione di 9 mesi in partenza nella primavera-estate 2021 (aprile o giugno): Tra i corsi spiccano quelli in: Fashion retail management in partnership con Gucci; Luxury business in partnership con Richemont; Fashion marketing & communications in partnership con F*Hits; Fashion merchandising & buying con la mentorship di Bruce Pask (men’s fashion director da Begdorf Goodman); Fashion Design con la mentorship della designer Elisa Palomino; Fashion styling con la mentorship di Serge Girardi; Fashion trend forecasting con la mentorship di Philip Fimmano; Sustainable fashion con la mentorship di Lola Young e Fashion brand management con la mentorship di Danilo Venturi.



Le borse di studio sono aperte a candidati di tutto il mondo di età compresa tra i 18 e i 40 anni, in possesso di laurea o titolo equivalente o in procinto di discutere la tesi e con buona conoscenza dell'inglese, lingua in cui si tengono tutti i corsi Polimoda (richiesto livello B2). Le candidature possono essere presentate online entro gennaio 2021.