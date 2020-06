Politecnico di Milano, Bologna e La Sapienza avanzano nel ranking mondiale delle università. Escluse Normale e S.Anna di Pisa

IL RANKING QS MONDIALE Loading...

Esluse Normale e S.Anna di Pisa



La Scuola Superiore Sant’Anna Pisa e la Scuola Normale Superiore di Pisa, non sono state incluse «in questa edizione a seguito di una verifica metodologica» si legge nel comunicato di Qs. Per essere incluse nel World University Rankings, «le università devono essere pluridisciplinari e attive in almeno due macro aree di studio, e offrire corsi di laurea sia di primo livello sia di secondo livello e master post-lauream , e immatricolare studenti e rilasciare titoli di studio, per ogni livello. Gli studenti che seguono corsi undergraduate in queste due prestigiosi atenei, sono prevalentemente immatricolati dall’università degli di Pisa, un particolare che gli analisti di QS non avevano compreso, e che in questa edizione viene rettificato».

«Prendiamo atto di una scelta così sorprendente, alla luce del fatto che è arrivata dopo molti anni in cui eravamo conteggiati, auspicando un ripensamento negli anni a venire - dichiarano Luigi Ambrosio, direttore della Scuola Normale Superiore, e Sabina Nuti, rettrice della Scuola Superiore Sant'Anna - . Altrettanto sorprendente è quanto si dichiara nel comunicato stampa QS perché Normale e Sant'Anna coprono entrambe più di due macro aree di studio».

«I nostri ragazzi fanno un doppio percorso - sottolinea Nuti - che li porta alla laurea e a un diploma rilasciato da una scuola di eccellenza: abbiamo 7 lauree specialistiche con altri atenei in Italia che sono molto ambite e in cui la didattica viene per la metà organizzata da noi». Lo scorso anno S.Anna era risultata 10ima al mondo per l’indicatore citazioni per docente, «un indicatore oggettivo e verificabile» evidenzia Nuti, che conclude: «In generale, continuiamo a ritenere che si debba giudicare il livello di un ateneo dalla preparazione del suo corpo docente, dall'impatto degli studi dei professori e dei ricercatori nella letteratura scientifica, dai risultati della ricerca, dall'internazionalizzazione, dai successi che conseguono gli studenti nelle carriere professionali: tutti criteri che fanno della Scuola Superiore Sant'Anna e della Scuola Normale Superiore due punti di riferimento nella preparazione universitaria del nostro paese».