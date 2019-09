Politica economica, la “discontinuità” dimenticata di Guido Gentili

Al di là della discussione nel merito del provvedimento (pochi denari per fare un po' di cassa, proposta da “Stato etico” come ha osservato l'economista Andrea Giuricin, botta-risposta-ricomposizione come da manuale tra il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, che però parlava da capo dei Cinque Stelle, ed il premier Giuseppe Conte), la comparsa dell'idea della “tassa sulle merendine” e di altri balzelli in chiave “green” un merito l'ha avuto.

Quello di mettere in chiaro quanto sia difficile passare dalle parole ai fatti e quanto sia complessa la partita che inizierà con la presentazione della Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza (Nadef) e terminerà a metà ottobre con la trasmissione della legge di bilancio 2020 alla Commissione Ue.

Dalle parole ai fatti il percorso –in un Paese sempre in campagna elettorale che storicamente tende a far prevalere gli interessi a breve su quelli a più lunga gittata, aumentando la spesa la corrente e tagliando gli investimenti- risulta sempre accidentato e contraddittorio. Il concetto di “discontinuità”, parola divenuta decisiva quando si è trattato di spiegare la svolta che ha sancito il passaggio dal governo “a contratto” gialloverde Mov5Stelle-Lega a quello politico Conte2 con l'intesa Mov5Stelle-Pd-Leu, sembra così aver perso forza.

Discontinuità avrebbe voluto dire, per esempio, rimettere in gioco i due provvedimenti-chiave che hanno segnato, e di fatto immobilizzato creando le condizioni per entrare in rotta di collisione con l'Europa e non solo, la politica economica del precedente governo: reddito di cittadinanza e pensioni quota 100 (che tra l'altro, a proposito di discontinuità, non ha affatto abolito la legge Fornero, come si continua ancora oggi a dire).

Questa, piaccia o no, sarebbe stata la strada maestra per ri-creare le condizioni di una crescita più sostenuta e più rapida di quella che si prospetta provando a tenere assieme le vecchie promesse (con risultati di gradimento degli italiani sotto le aspettative rispetto alle previsioni, il che è comunque si rivela oggi un aiuto indiretto) con le nuove. Con una chiave, in termini di reddito, di “redistribuzione” prevalente sulla creazione del reddito stesso.