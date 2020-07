Politica monetaria, ecco perché la Fed è pronta alla marcia indietro Dopo una manovra molto aggressiva, che ha permesso di ottenere risultati importanti, la banca centrale Usa sta riducendo base monetaria e dimensioni del bilancio, forse per frenare il boom nell’offerta di moneta di Riccardo Sorrentino

Missione compiuta? Non ancora, certo, ma in occasione della riunione di luglio la Federal reserve può dichiarare vittoria su diversi fronti al punto che, silenziosamente, ha iniziato una parziale marcia indietro. Nulla che possa negare l’orientamento ultraespansivo di questa fase – gli Stati Uniti sono comunque alle prese con un’epidemia piuttosto forte – ma non irrilevante.



Assicurata la stabilità finanziaria



I mercati finanziari sono stabili. Al di là del loro andamento – l’indice Wilshire 5000 Total market, che prende in considerazione tutte le quotate Usa non ha ancora raggiunto per esempio i massimi di febbraio, anche se ormai è molto vicino – l’indice nazionale delle condizioni finanziarie della Fed di Chicago, che tiene conto settimanalmente di un centinaio di andamenti diversi e misura la stabilità dei mercati, mostra non solo un rapido ritorno nell’area “espansiva”, sotto lo zero – che corrisponde alla media di lungo periodo – ma anche la rapidità della risposta della Fed, che ha fatto della crisi epidemica un episodio minore nella storia finanziaria degli Usa.

Curva dei rendimenti ai minimi da sei anni



Le condizioni finanziarie rilevanti per la politica monetaria mostrano intanto una curva dei rendimenti che è ormai ben più in basso rispetto ai livelli della fine del quantitative easing, nel 2014. Anche il modesto rialzo che si era registrato a giugno, nelle scadenze più lunghe della curva, rispetto a marzo e aprile, è stato annullato. Il cambio effettivo del dollaro, meno importante però dei rendimenti, si è intanto stabilizzato intorno quota 120, decisamente superiore rispetto alla media post-Grande recessione (a 103), dopo aver perso il 6% tra marzo e giugno. L’indice Wilshire 5000 è ancora il 4,3% più basso dei massimi di marzo, ma aveva perso fino al 34,7 per cento.