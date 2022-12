Politica ultime notizie. Pd, Bonaccini in campo: «Con M5S e Terzo polo divisi si perde». Salvini: al lavoro per stop aumenti multe

11:58 Lombardia: Majorino, a Moratti dico di sostenermi

Letizia Moratti “credo che dovrebbe lasciare la corsa e le dico di sostenermi”: parola di Pierfrancesco Majorino, neocandidato a presidente della Lombardia per il centrosinistra. Majorino ha lanciato il messaggio all’ex vicepresidente della Regione ora candidata per il terzo polo in una intervista sulle pagine locali del Corriere della Sera. Messaggio ribadito anche su quelle di Repubblica “La considero un’autorevole rappresentante del centrodestra che ha governato in Lombardia in tutti questi anni. La sua conversione degli ultimi 15 giorni - ha detto al Corsera - mi ha stupito e mi è parsa più legata alla sua mancata candidatura da parte di Salvini e Meloni. Ma se è una conversione sincera, col massimo del rispetto personale e senza arroganza credo che dovrebbe lasciare la corsa e le dico di sostenermi”. “Mi auguro che da parte del Terzo polo - ha aggiunto - si capisca che se vogliamo cambiare, il candidato che ha le possibilità per farlo e per vincere sono io”. C’è poi il capitolo Movimento 5 stelle, “Quando parlo di ampliamento della coalizione mi riferisco innanzitutto alle esperienze delle liste civiche - ha spiegato l’europarlamentare Pd -, a quanti in questi anni si sono messi in gioco per governare le loro comunità. Rispetto ai 5 Stelle la mia posizione è sempre la stessa: non li inseguo e non li demonizzo. Noi ci siamo e ci candidiamo a governare. Poi se emergeranno delle novità da parte dei 5 Stelle le valuteremo, ma adesso questa è la scommessa del centrosinistra”. Coi pentastellati ci sono stati contatti “in più occasioni pubbliche. Non dimentichiamoci - ha concluso - che in questi anni il centrosinistra, i 5 Stelle e Azione hanno fatto un’opposizione unitaria e durissima nei confronti di Fontana e Moratti”.