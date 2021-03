Politiche attive: 3,5 miliardi in campo di G.Pog.

Per le politiche del lavoro si conferma la dote di 12,6 miliardi, compresi i 5,97 miliardi del React Eu, nella missione numero 5 dedicata all’inclusione e alla coesione sociale. Con l’obiettivo di sostenere le transizioni occupazionali aumentando le competenze, il Pnrr punta sulle politiche attive con 3,5 miliardi complessivi per far decollare il nuovo strumento Gol, garanzia dell’occupabilità dei lavoratori, da costruire con le regioni. Prima del Gol, prenderà il via l’assegno di ricollocazione per la ricerca di un’occupazione. La previsione è di arrivare almeno a 500mila lavoratori l’anno. Inoltre con 400 milioni si supporta l’imprenditoria femminile, ovvero la creazione e lo sviluppo di imprese con predominante o totale partecipazione femminile, incluse start-up innovative nell’arco temporale di 6 anni. Vengono confermati 600 milioni all’apprendistato duale nel triennio, considerato il canale di ingresso privilegiato nel mercato del lavoro dei giovani, ma anche per promuovere la formazione on the job di adulti privi di una qualifica secondaria. Al piano nuove competenze vanno 3 miliardi in totale: entro il primo semestre 2021 il governo deve approvare il piano d’intesa con le regioni, nel secondo semestre vanno definite le procedure amministrative e lanciati i programmi di formazione fino al 2026 per coinvolgere circa il 15% dei disoccupati, ovvero 350mila persone, e un numero maggiore di occupati (con fondi interprofessionali, università). Con 4,4 miliardi di React Eu si finanza la decontribuzione al Sud per favorire le assunzioni di giovani e donne. Mentre 650 milioni vanno al servizio civile per promuovere nel triennio lo sviluppo personale e professionale di giovani tra 18 e 28 anni (il target è 120mila volontari annui).

