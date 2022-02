Politiche a costo zero che spingono le imprese verso la transizione

Ascolta la versione audio dell'articolo

4' di lettura

La transizione ecologica rappresenta senza dubbio una delle maggiori sfide che abbiamo di fronte per i prossimi anni. Per evitare un aumento della temperatura media in grado di scatenare catastrofi climatiche ci siamo dati l’obiettivo di emissioni nette zero entro il 2050 e quello intermedio di una loro riduzione del 55% entro il 2030. È altresì noto che la transizione ecologica non può non essere accompagnata da un’attenzione alle sue ricadute sociali per evitare che il suo peso gravi sulle spalle dei ceti più deboli.

La letteratura scientifica è concorde sul fatto che lasciare tutto al mercato generi due tipi di fallimenti. Il primo è un investimento inferiore a quello socialmente ottimale necessario per vincere la sfida climatica. Il secondo è la mancata generazione di scoperte e idee innovative che creano l’ humus che consente poi ad altre imprese e innovatori di fare ulteriori passi in avanti.

Nella riflessione sulle politiche che possono stimolarla si ragiona inevitabilmente sul ruolo della finanza pubblica. I dibattiti sui sistemi d’incentivo agli investimenti green, le agevolazioni per la rottamazione e la sostituzione di beni di consumo strumentale e auto inquinanti, i fondi necessari per rendere la transizione giusta evitando effetti distributivi perversi e proteste sociali che possano frenarla sono all’ordine del giorno e mettono in evidenza il problema del trade-off (dilemma) tra equilibri della finanza pubblica ed efficacia dell’intervento ai fini della transizione non avendo la certezza che l’azione privata verso la sostenibilità non si sarebbe realizzata lo stesso anche senza l’intervento vista la spinta dei mercati e le aspettative degli investitori.

Uno dei modi in cui si valuta l’efficacia di questi interventi con risorse pubbliche è proprio la loro capacità di attivazione

di finanza privata. E il dilemma resta quello se sussidiare

ex ante gli interventi che si aspetta generino progressi ecologici o premiarli ex post con una logica tipo patent box per l’innovazione tecnologica.

Un esempio di quest’ultimo approccio è quello dei Contracts for carbon differences con i quali l’Ocse propone di premiare con una remunerazione fissa (100 euro per tonnellata di CO2 evitata) gli investimenti che fanno fare passi avanti verso l’obiettivo delle emissioni nette zero. Sistemi premiali “tecnologicamente neutrali” di questo tipo possono rappresentare uno stimolo importante per le imprese nei settori energivori o hard-to-abate come accaio, cemento e plastica per sviluppare tecnologie che accelerino la transizione.