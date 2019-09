Politiche giovanili e sport/Vincenzo Spadafora

Vincenzo Spadafora, già sottosegretario di Stato alla presidenza del Consiglio dei ministri nel primo governo Conte, passa al ruolo di ministro per le Politiche giovanili e lo Sport. Nato ad Afragola (Napoli) nel 1974, entra nell'Unicef come volontario, fino a raggiungere la presidenza della sezione italiana dal 2008 al 2011. Eletto deputato per il Movimento 5 stelle nel 2018, ha ricoperto la carica di sottosegretario detenendo la delega alle Pari Opportunità, Politiche Giovanili e Servizio civile universale.