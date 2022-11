Politiche pubbliche umane, progettate per umani

L'esempio della mensa scolastica è il loro preferito. Partiamo da un obiettivo importante di salute pubblica: la lotta all'obesità infantile su cui tutti siamo d'accordo. Come lo si potrebbe raggiungere? Il decisore pubblico ha vari strumenti. Si possono prevedere, per esempio, degli obblighi e dei divieti: le bevande zuccherate sono vietate nelle mense e, inoltre, carote e broccoletti devono essere serviti almeno tre volte alla settimana. Si possono usare incentivi o disincentivi: su può abbassare il prezzo della verdura e aumentare quello dei dolci. Si può, infine, operare attraverso la persuasione, campagne informative e momenti educativi sugli effetti negativi di una dieta sbagliata.

Tutti questi strumenti di intervento hanno aspetti positivi e negativi. Hanno diversi livelli di efficacia e costi differenti. Hanno anche un livello di intrusività, in alcuni casi, molto elevato. Gli obblighi e i divieti sono limitazioni della libertà di scelta e la loro legittimità, anche davanti a un obiettivo condivisibile, è comunque problematica. Ecco allora l'idea del “paternalismo libertario” di Thaler e Sunstein: è possibile perseguire un obiettivo che paternalisticamente riteniamo importante – la salute dei bambini – in maniera libertaria, preservando pienamente, cioè, la libertà di scelta? La risposta è “si”, attraverso l'uso di un altro strumento di intervento pubblico, i cosiddetti “nudge”. Si tratta di operare in modo da creare un ambiente di scelta, una vera e propria architettura della scelta che, sfruttando le euristiche e i bias, cioè proprio le nostre limitazioni cognitive, ci indirizzi – “nudge” vuol dire spintarella gentile – verso la scelta ottimale, ma senza impedirci, volendo, di fare qualunque altra cosa tra le opzioni possibili.

Nel caso della mensa questo cosa vuol dire. Sappiamo che l'ordine nel quale vengono presentate le pietanze ha un impatto sul numero medio di calorie introdotte nell'organismo. Occorre studiare questa architettura di scelta – l'ordine delle pietanze – in modo da rendere più probabile la scelta degli alimenti salutari e meno frequente quella dei cibi nocivi, il tutto in vista dell'obiettivo di salute pubblica che si vuole raggiungere. Le pietanze sono tutte disponibili – nessun divieto o nessun maggior costo – ma il modo in cui vengono presentate facilita la scelta di quelle più sane, ecco lo spirito del “paternalismo libertario”.

L'argomento più forte a sostegno dell'utilizzo del “nudging” e quello secondo cui non si può non fare “nudging”. Infatti, il cibo in qualche ordine necessariamente deve essere disposto. E se sappiamo che l'ordine ha sempre una conseguenza sul comportamento, tanto vale ragionare in modo esplicito su quale obiettivo vogliamo raggiungere. Se si vuole promuovere la scelta di un certo prodotto in un supermercato lo si posiziona o vicino alle casse o nei ripiani centrali degli scaffali. Sappiamo infatti che, per come funziona il nostro sguardo e a causa della mancanza di autocontrollo, queste sono le posizioni più insidiose per i nostri portafogli.

Qualche tempo fa la mia banca ha spostato il pulsante per richiedere lo scontrino del prelievo al bancomat da destra a sinistra. Prima il “si, voglio lo scontrino” si trovava a destra dello schermo, ora, invece, lì si trova il “no, non voglio lo scontrino”, mentre il “sì” è stato spostato a sinistra. Perché non possiamo non fare “nudging” e, a un certo punto, la banca si è accorta che spostando il sì a sinistra il numero di scontrini emessi si riduceva significativamente con grande risparmio di carta e inchiostro.