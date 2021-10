Politiche di risparmio energetico efficaci per abbassare i prezzi

Nel settore industriale, impianti industriali – in particolare quelli ad alta intensità energetica – potrebbero essere invitati a valutare i loro piani di produzione per l’inverno, ed eventualmente considerare chiusure temporanee ordinate, come già avviene da settimane su più ridotta scala e in modo non pianificato in molti parti d’Europa.

Se i governi europei sovvenzionano l’uso dell’energia e l’offerta rimane inelastica, i consumatori europei saranno posti in una situazione di competizione reciproca per un’offerta possibilmente sempre più limitata, spingendo i prezzi verso l’alto e rendendo i fornitori – come la Russia – più ricchi. Risulta dunque urgente riflettere a come far leva su una possibile risposta sul lato della domanda. Questo non solo permetterebbe all’Europa di navigare meglio in quello che promette di essere un inverno difficile, ma anche di cogliere la crisi per introdurre effetti più duraturi sul lato del risparmio energetico, elemento importantissimo per raggiungere i nostri obiettivi di decarbonizzazione in un modo economicamente efficiente.