Polittico sopravvissuto ai suoi guai Le incredibili vicissitudini della «Pala dell’Agnello Mistico», il capolavoro fiammingo al centro di un radicale recupero al Museo di Belle Arti di Marco Carminati

Nel celebre film Monuments Men - dedicato all’epopea degli ufficiali alleati incaricati di recuperare i tesori artistici sottratti dai nazisti in Europa durante l’ultima guerra mondiale - si assiste, a un certo punto, a un ritrovamento clamoroso: nella miniera austriaca di Altaussee, tra migliaia di opere d’arte stipate nei cunicoli, emergono le tavole sparse del più importante capolavoro di tutto il Quattrocento fiammingo: il colossale Polittico dell’Agnello Mistico, dipinto dai fratelli Hubert e Jan van Eyck per la Cattedrale di Gand. La gioia del ritrovamento è grande, ma subito oscurata da un dettaglio: i monuments men si accorgono che all’appello manca una tavola del polittico. La cercano alacremente, in preda a una comprensibile agitazione: niente, la tavola non salta fuori. Si stanno per arrendere, quando uno dei militari si infila sotto un tavolo improvvisato, realizzato con un’asse appoggiata su due cavalletti, e si accorge che l’asse altro non è che il pannello mancante del polittico di Gand capovolto verso il basso. La pala è salva!

Le vicissitudini subite dal capolavoro dei fratelli Van Eyck durante gli eventi bellici tra il 1940 e il 1945 furono in realtà solo gli ultimi episodi di una lunga e incredibile catena di guai, tanto che pare un autentico miracolo il fatto che il dipinto si sia conservato quasi intatto sino a noi. Ma vediamo di capire che cosa è accaduto.

Il polittico di Gand venne commissionato alla metà degli anni Venti del XV secolo da Joos Vijd, scabino (magistrato di giustizia) della città e fabbriciere della cattedrale. La scelta cadde sul pittore Hubert van Eyck, che lavorò poco al progetto perché la morte lo colse nel 1426. L’impresa venne allora affidata al fratello, Jan van Eyck e il passaggio di consegne è documentato da un’iscrizione in versi posta sulla cornice del polittico, che il recente restauro ha confermato essere originale. Questi versi contengono - celata in un cronogramma - anche la data esatta del compimento del dipinto: il 6 maggio 1432, giorno dell’esposizione della pala nella cappella privata della famiglia Vijd nella cattedrale, allora dedicata a San Giovanni e oggi a San Bavone.

L’opera colpì subito per la sua spettacolare bellezza. Quando le ante erano chiuse (e lo erano quasi sempre), il polittico mostrava nel registro superiore la scena dell’Annunciazione e in quello inferiore i ritratti dei committenti, Joos Vijd a sinistra e la moglie Isabelle Borluut a destra, entrambi nell’atto di adorare rispettivamente San Giovanni Battista e San Giovanni Evangelista, dipinti come fossero statue di marmo. Nelle grandi solennità il polittico veniva spalancato, ed ecco che dinnanzi agli occhi attoniti dei fedeli rifulgevano in gloria i protagonisti dell’umana salvezza: nel registro superiore Dio Padre benedicente (abbigliato in sontuosissime vesti e con il triregno papale) accanto alla Vergine Maria, a San Giovanni, agli Angeli intenti a cantare e suonare, e dinnanzi ai progenitori Adamo ed Eva, posti ai lati estremi del registro alto. In basso, dominava invece la scena di Gesù come Agnello Mistico (da qui il nome del polittico) adorato da una schiera di apostoli, santi, pontefici, patriarchi, martiri, confessori, vergini e sapienti. Questo corteo d’adoratori si estendeva anche alle tavole esterne del registro inferiore con i Giudici Giusti, i Cavalieri di Cristo, gli Eremiti e i Pellegrini. Un’autentica meraviglia.

Nei primi decenni di vita, l’opera fu oggetto di grandissima ammirazione e durante il Quattrocento sappiamo che le scene dipinte nei comparti venivano spesso riprodotte in tableaux vivants messi in scena in occasione delle feste cittadine. Nel 1512 Albrecht Dürer sostò davanti al dipinto restandone estasiato.