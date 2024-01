Polizia israeliana ammette: bimba uccisa per errore in attacco a checkpoint

Nuovo attentato in Cisgiordania, autore neutralizzato

Un’israeliana è stata ferita oggi in Cisgiordania quando un’automobile guidata da un palestinese l’ha travolta all’altezza del villaggio palestinese di Bidu. Lo ha riferito la radio militare secondo cui l’assalitore è stato “neutralizzato’’. Si tratta del secondo attentato oggi in poche ore in arterie della Cisgiordania.

Netanyahu contro fughe notizie governo, macchina verità per i ministri

Macchina della verità per i ministri e per chiunque partecipi alle riunioni del gabinetto contro le fughe di notizie. Benjamin Netanyahu vuole correre così ripari dopo le rivelazioni dei giorni scorsi relative a uno scontro durissimo tra alcuni ministri e i vertici militari sulla creazione di una commissione d’inchiesta sull’attacco del 7 ottobre. Secondo quanto rivela Channel 12, nel corso della riunione di oggi del gabinetto, il premier israeliano ha detto: “Abbiamo una piaga di fughe di notizie e non sono disposto a continuare così, per questo ho dato ordine di promuovere una legge che prevede che tutti coloro che siedono nel gabinetto e partecipano alle discussioni sulla sicurezza, compresi i ranghi politici e professionali, si sottopongano alla macchina della verità”.

Al Jazeera condanna uccisione reporter: presi di mira

Al Jazeera condanna l’uccisione di giornalisti palestinesi “presi di mira” a Gaza dopo che due reporter che lavoravano per la tv con sede in Qatar sono morti in un attacco contro la loro auto. Hamza Wael Dahdouh, figlio del corrispondente da Gaza Wael Al-Dahdouh, e Mustafa Thuria, un videostringer per l’agenzia Afp che lavorava per Al Jazeera, sono morti nell’attacco a Rafah. “Al Jazeera Media Network condanna fermamente gli attacchi delle forze di occupazione israeliane contro le auto dei giornalisti palestinesi”, ha affermato l’emittente in un comunicato, accusando Israele di “violazione dei principi della libertà di stampa”.

Netanyahu, Hezbollah impari ciò che Hamas ha già imparato

“Suggerisco che Hezbollah impari ciò che Hamas ha già imparato negli ultimi mesi: nessun terrorista è immune. Siamo determinati a proteggere i nostri cittadini e a riportare i residenti del nord in sicurezza nelle loro case”. Lo ha affermato il primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, aprendo il consiglio dei ministri, come riportato dal Times of Israel. “Questo è un obiettivo nazionale che tutti noi condividiamo e agiamo responsabilmente per raggiungerlo. Se possiamo, lo faremo con mezzi diplomatici, altrimenti agiremo in altri modi”, ha aggiunto.

Salgono a 7 vittime raid aereo israeliano a Jenin

Salgono a 7 le vittime del raid aereo israeliano che ha colpito stamattina Jenin in Cisgiordania. Lo riporta l’agenzia palestinese Wafa. Wadia Yaser As’ous, 18 anni, è morta a causa delle ferite riportate durante l’attacco aereo dopo che un drone israeliano ha preso di mira un gruppo di civili alla rotatoria di Al-Shuhada, a sud di Jenin. Tra le vittime, secondo fonti mediche citate da Wafa, anche quattro fratelli: Hazzaa, 27 anni, Rami 22, Ahmed, 24, e Alaa Najeh Darweesh, 29.