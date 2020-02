Polizia postale: «crimine cyber emergenza assoluta» La direttrice Nunzia Ciardi al convegno Luiss Business School sottolinea i numeri del fenomeno: in due anni denunce salgono del 579%

La sicurezza delle infrastrutture e delle reti di tlc, siano esse fisse o mobili, è una priorità per le forze dell'ordine e per le istituzioni che si occupano di proteggere persone e aziende online. Nunzia Ciardi, direttrice della Polizia postale, non ha dubbi: il crimine cyber è «un'emergenza assoluta. In due anni le sole denunce arrivate in questo ambito sono aumentate del 579 per cento».

Intervenendo alla Luiss Business School, Ciardi ha sottolineato che l'Italia non è tuttavia arrivata impreparata alla sfida del cybercrime: «Nel 2005, creando il Centro nazionale di protezione delle infrastrutture critiche (Cnaipic) abbiamo individuato l'esigenza di dotarci di un apparato di contrasto e l'abbiamo coltivata nell'ottica di un partenariato diffuso». La rete, ha aggiunto Ciardi, «è una rivoluzione antropologica», per gestire la quale «occorrono preparazioni trasversali e non solo tecniche».

La sicurezza totale «non è pensabile, è un orizzonte che si allontana continuamente», ha chiosato la direttrice rivelando come tra gli obiettivi degli attacchi ci siano, oltre ai cittadini, le piccole e medie imprese italiane. Queste ultime, ha spiegato, «hanno meno fondi da investire nella sicurezza informatica e spesso costituiscono il cavallo di Troia per gli attacchi alle grandi imprese». Un settore che sta

facendo registrare un grande aumento degli attacchi è poi quello dei dati sanitari: i furti, ha detto Ciardi, sono cresciuti del 99 per cento.