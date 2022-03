Polizia, scatta l’assunzione di 1.300 poliziotti e indennità in arrivo per i comandanti delle stazioni dei carabinieri

Ascolta la versione audio dell'articolo

Nel passaggio in commissione Bilancio del Senato il decreto Sostegni ter (dl 4/2022) ha imbarcato alcune misure che riguardano il comparto sicurezza. Novità che riguardano sia la Polizia di Stato sia l’Arma dei Carabinieri. Il provvedimento è all’esame dell’aula. Il Governo ha preannunciato l’intenzione di porre la questione di fiducia. Il decreto andrà convertito entro il 28 marzo (quella al Senato è la prima lettura).

Via libera ad assunzione di allievi agenti della Polizia di Stato

Il provvedimento autorizza l’assunzione fino a 1.300 allievi agenti della Polizia di Stato, attingendo all’elenco degli idonei alla prova scritta di esame del concorso pubblico per l’assunzione di 893 allievi agenti della Polizia di Stato, bandito com decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza del 18 maggio 2017. Delle 1.300 unità, fino a 600 sono a valere sulle facoltà assunzionali per il 2022; fino a 700 unità sulle facoltà assunzionali per il 2023. L’amministrazione della pubblica sicurezza è tenuta alla previa individuazione delle cessazioni intervenute rispettivamente negli anni 2021 e 2022, nonché a mantenersi nei limiti dei relativi risparmi di spesa , in ottemperanza alle disposizioni sul turn over (dl 112/2008).

Domanda tramite portale

Per partecipare alla nuova procedura di assunzione, le persone interessate formulano, a pena di esclusione, istanza con modalità telematiche, tramite un apposito portale che l’amministrazione della pubblica sicurezza deve attivare. Modalità e termine (perentorio) della domanda vanno indicati con un avviso da pubblicare sul sito della Polizia di Stato, operazione quest’ultima che ha valore di notifica a tutti gli effetti. Le posizioni in ruolo delle persone da assumere, secondo l’ordine decrescente di voto conseguito nella prova scritta d’esame, viene determinata in base ai punteggi ottenuti in quest’ultima e all’esito del corso di formazione.

Indennità supplementare di comando ai comandanti delle stazioni dei carabinieri

Per quanto riguarda invece l’Arma, l’indennità supplementare di comando è riconosciuta ai comandanti delle stazioni dei Carabinieri. Viene in particolare modificata la legge 178/2020, che ha stanziato 7,6 milioni annui per la corresponsione, a decorrere dal 2021, dell’indennità di comando a tutto il personale dell’Arma dei carabinieri impiegato in compiti di comando di tenenze e stazioni dell’organizzazione territoriale.