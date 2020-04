Polizia di Stato, nel 2019 segnalate 200mila truffe online e 3700 indagati Il compendio del bilancio dell'anno scorso dell'azione operativa degli agenti, pubblicato da Polizia Moderna, vede i numeri impressionanti di truffe e illeciti on line contrastati dalla Polizia Postale e delle Comunicazioni di Marco Ludovico

Si celebra in forma simbolica e ristretta il 168° anniversario della fondazione della Polizia. I dati dell’attività 2019: oltre cinque milioni di chiamate al 113, più di 800mila interventi, quattro milioni di persone controllate. Il messaggio del capo della Polizia Franco Gabrielli: «Siamo compagni dei cittadini contro la paura».

On line i reati più in aumento

Il compendio del bilancio dell’anno scorso dell’azione operativa degli agenti, pubblicato da Polizia Moderna, vede i numeri impressionanti di truffe e illeciti on line contrastati dalla Polizia Postale e delle Comunicazioni. Una «continua crescita» dimostrata da « oltre 196mila segnalazioni che hanno consentito di indagare 3.730 persone».

Inoltre « il Centro Nazionale per il Contrasto della Pedopornografia on line (Cncpo) ha coordinato 514 attività d’indagine» con «37 arresti e 626 denunce. Sono stati analizzati 47.267 siti internet con l’inserimento di 2.295 spazi web illeciti nella black list per inibirne l'accesso dal territorio italiano».

Le truffe finanziarie sul web

Sul financial cybercrime si registrano 6.854 casi nazionali. «Nonostante la difficoltà operativa di bloccare e recuperare le somme frodate soprattutto verso Paesi extraeuropei (Cina, Taiwan, Hong Kong)» la Polizia Postale ha potuto bloccare e recuperare alla fonte circa 18 milioni di euro «su una movimentazione di 21.333.990 euro».

Inoltre «a seguito dell’adesione a campagne internazionali ad alto impatto come “EMMA 5” (European Money Mule Action), coordinata dal Servizio Polizia Postale con la collaborazione di 24 paesi europei e di Europol» sono scattate attività opertaive per 374 transazioni fraudolente «per un totale di circa 10 milioni di euro».

Questure, sequestri e confische per 200 milioni

Coordinate dallo Sca, il servizio centrale anticrimine presso la Dac (direzione centrale anticrimine, le questure hanno fatto un’ingente mole di sequestri e confische come misure di prevenzione contro la criminalità organizzata. «Cosa nostra palermitana, nissena e catanese, anche nelle loro proiezioni extraregionali, per un valore di circa 30 milioni di euro; la ’Ndrangheta, anche nelle sue proiezioni extraregionali, per un valore di oltre 180 milioni di euro; la Camorra, per un valore di circa 13 milioni di euro; la “società foggiana”, per un valore di circa 3,5 milioni di euro; clan di origine rom dell’area laziale, per un valore di circa 3 milioni di euro».

Migranti: flussi irregolari in calo

I dati della Polizia delle Frontiere raccontano come nel 2019 « sono state arrestate 100 persone, tra scafisti, organizzatori e basisti, e sequestrati 253 natanti (nel 2018 erano stati 173 gli arresti e 315 i sequestri). I provvedimenti adottati dagli Uffici Immigrazione delle Questure hanno allontanato complessivamente 19.730 cittadini stranieri e comunitari dal territorio nazionale». Di questi «sono 7.350 gli stranieri espulsi (o respinti dai Questori) e i cittadini comunitari allontanati con esecuzione forzata» di cui 19 stranieri espulsi per motivi di sicurezza dello Stato o poiché contigui a organizzazioni terroristiche». Inoltre «dei 7.350 rimpatriati, si è reso necessario scortarne fino ai rispettivi Paesi di destinazione 3.449 (circa il 49,5%), mediante l’impiego di personale specializzato della Polizia di Stato (1.585 con voli di linea o navi e 1.864 con voli charter)».