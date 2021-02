Polizza casalinghe, premio obbligatorio da 24 euro anche per gli studenti fai-da-te Dai soggetti assicurati alle coperture garantite: il punto della situazione in una circolare pubblicata dall’Istituto di Mauro Pizzin

Con la circolare n. 6/2021 dell'11 febbraio l'Inail ritorna a fare il punto sull'assicurazione contro gli infortuni domestici, la cosiddetta “polizza casalinghe”, con cui riconosce tutela a tutti coloro che svolgono, a titolo gratuito e senza vincolo di subordinazione, un'attività rivolta alla cura dei componenti della famiglia e dell'ambiente in cui dimorano, in modo abituale ed esclusivo. In vigore dal 1° marzo l'assicurazione, obbligatoria per un'ampia categoria di persone, in passato è stata oggetto di ampia evasione, per ridurre la quale l'Istituto anche recentemente si è impegnato in ampie campagne informative.



I soggetti obbligati



Si ricorda che la polizza è obbligatoria attualmente per tutti i soggetti di età compresa fra i 18 e i 67 anni che esercitino in via esclusiva attività di lavoro in ambito domestico, intese come insieme delle attività prestate nell'ambito domestico, senza vincolo di subordinazione e a titolo gratuito, finalizzate alla cura delle persone che costituiscono il proprio nucleo familiare e dell'ambiente domestico ove dimora lo stesso nucleo.

Sono ricompresi nella tutela assicurativa gli studenti, anche se studiano e dimorano in una località diversa dalla città di residenza e che si occupano anche della cura dell'ambiente in cui abitano; i titolari di pensione anche di invalidità a prescindere dal grado di invalidità stessa; i lavoratori in mobilità; i lavoratori beneficiari dei fondi di solidarietà, di cui al titolo II del Dlgs n. 148/2015; i lavoratori con indennità Naspl e DisColl; i soggetti che svolgano un'attività lavorativa che non copre l'intero anno (lavoratori stagionali, lavoratori temporanei, lavoratori a tempo determinato).

I costi assicurativi

Tali soggetti sono tenuti all'iscrizione per i periodi di tempo in cui non svolgono attività lavorativa e non hanno versamenti contributivi.I costi assicurativiIl premio assicurativo va corrisposto entro il 31 gennaio (che per il 2021 è slittato a lunedì 1° febbraio) e ammonta a 24 euro annui, che vengono tuttavia coperti dallo Stato nel caso nel caso in cui il soggetto interessato disponga di un reddito personale complessivo lordo fino a 4.648,11 euro annui o faccia parte di un nucleo familiare il cui reddito complessivo lordo non supera i 9.296,22 euro annui. Chi possiede i requisiti di legge ma non paga l'assicurazione, è soggetto ad una sanzione da parte dell'Inail, graduata in relazione al periodo di trasgressione e per un importo non superiore, comunque, all'equivalente del premio (24 euro).

Nel nuovo documento

La circolare 6, dopo avere ricordato quali siano i soggetti obbligati, ha chiarito anche che sono esclusi gli infortuni verificatisi al di fuori del territorio nazionale, quelli conseguenti a un rischio estraneo al lavoro domestico e gli infortuni derivanti da calamità naturali, crollo degli immobili derivante da cedimenti strutturali, guerra, insurrezione o tumulti popolari.Nel documento sono state anche ricapitolate le modalità di iscrizione e pagamento del premio assicurativo, i requisiti per l'erogazione delle prestazioni e le caratteristiche delle singole prestazioni economiche garantite, che vanno dalla prestazione una tantum e in rendita diretta, all'assegno per assistenza personale e continuativa, alla rendita ai superstiti, all'assegno una tantum per infortunio mortale e al fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro.