Polizza infortunio

A chi serve

La polizza infortuni copre l’inabilità temporanea, l’invalidità permanente, la morte ed eventualmente il rimborso spese mediche, nel caso in cui tali eventi siano conseguenza diretta ed esclusiva di un evento che abbia una causa fortuita, violenta ed esterna. È adatta in particolare ai lavoratori autonomi (che non sono coperti da Inail) ma è fondamentale per tutelare tutte le persone per le attività extra lavorative e anche per i ragazzi (eventuali incidenti possono infatti compromettere la loro capacità futura di sostentamento). Adatta anche ai guidatori con la speciale formula “infortuni del conducente” (l’Rc copre solo i terzi danneggiati non il conducente).

La durata di questo tipo di contratto può essere annuale o poliennale. In quest’ultimo caso dopo cinque anni si può recedere dal contratto con un preavviso di 60 giorni. L’eventuale proroga tacita, se presente nel contratto, non può superare i due anni.

Attenzione a…

Nella fase precontrattuale attenzione a comprendere correttamente il tipo di copertura (per esempio se si è un libero professionista occorre una polizza infortuni 24 ore su 24; se si è dipendenti si ha necessità di copertura per infortuni extra professionali). Controllare la presenza di franchigie (in percentuale) da applicare al grado di invalidità permanente e franchigie (in giorni) se l’inabilità è temporanea. Valutare le esclusioni per il pagamento degli infortuni accaduti in conseguenza di un reato o di un’attività contraria alla legge (ubriachezza utilizzo di sostanze stupefacenti). Attenzione all’assenza di concause e alla variazione dell'attività professionale: la nuova attività può determinare un aggravamento o una riduzione del rischio e, quindi, un aumento o una diminuzione del premio da pagare. Se non lo si comunica all’impresa, questa potrebbe ridurre o escludere l’indennizzo in caso di infortunio.