Polizze agricole, Francia e Spagna aumentano gli incentivi contro i disastri ambientali

Dalle prime stime in Emilia Romagna l’alluvione ha coinvolto 24mila ettari di superfici agricole. Di queste 19mila ettari sono di seminativi, 2.500 di arboree (vigneti e frutteti) e 2.300 in fase di definizione.

Ma al di là delle cifre, ancora provvisorie, rese note da Asnacodi (Associazione nazionale dei consorzi di difesa) l’alluvione in Emilia Romagna è il primo, probante, banco di prova per Agricat, il nuovo fondo gestito da Ismea per promuovere le polizze assicurative in agricoltura e innalzare la percentuale media di imprese assicurate oggi ferma all’11 per cento. Livello non sostenibile in epoca di forti cambiamenti climatici.

Il nuovo fondo, introdotto dalla riforma della Politica agricola comune (Pac) sarà finanziato con 350 milioni l’anno raccolti con una trattenuta del 3% sugli aiuti diretti. Ma poiché gli aiuti saranno erogati solo a partire da ottobre, il fondo al momento era privo di risorse per operare. Per questo il Governo nei giorni scorsi ha anticipato 100 milioni per far partire il sistema almeno in Emilia Romagna. Di questi 100 milioni 50 saranno destinati a titolo di indennizzo alle produzioni agricole distrutte, 20 alle strutture e agli impianti danneggiati. Ancora da decidere la destinazione dei restanti 30 milioni.

«La principale novità introdotta col nuovo fondo – spiega il direttore di Asnacodi, Andrea Berti – non riguarda l’intervento risarcitorio ma la valutazione del danno, aspetto sul quale si assiste a un cambio culturale. Si sta passando infatti dalle valutazioni periziali finora gestite dalle amministrazioni regionali a un sistema di monitoraggio unico e codificato a livello nazionale che è quello di Agricat. Un meccanismo bastato sulle nuove tecnologie: è infatti con lo studio delle immagini satellitari sormontate dai dati produttivi contenuti nei fascicoli aziendali che è stato possibile effettuare una prima stima delle superfici agricole alluvionate».

Va ricordato che il meccanismo Agricat rappresenta un “entry level” assicurativo che ha lo scopo di promuovere la sottoscrizione di polizze offrendo una prima minima copertura a tutti gli agricoltori percettori di aiuti comunitari.