Polizze auto e casa, stangata negli Usa: i rincari dei premi raggiungono il 40%

Circa 250 miliardi di dollari di perdite a livello globale nel 2023 per le catastrofi naturali. A certificare la cifra, monstre, è Munich Re che ha messo in fila tutti gli eventi estremi che lo scorso anno hanno sconvolto il pianeta. La somma, di fatto quasi uguale a quella del 2022, comprende 95 miliardi di dollari di perdite assicurate (l’anno precedente erano state 125 miliardi) contro una media degli ultimi cinque anni di 105 miliardi di dollari. Se si allarga lo sguardo agli ultimi trent’anni quella stessa somma scende a 57 miliardi: in altre parole, e ciò è avvenuto soprattutto negli ultimi tre lustri, il passivo per il comparto è praticamente raddoppiato.

Un new normal, quello delle maxi spese legate ai fenomeni climatici estremi, che siano alluvioni, terra che brucia, grandine o tifoni, con il quale il settore assicurativo, volente o nolente, ormai deve fare i conti. E i primi effetti già si possono vedere, in maniera netta, sul trend delle tariffe negli Stati Uniti, soprattutto sui prezzi di polizze auto e casa.

Il caso americano

Allstate, colosso assicurativo Usa, in questi anni ha dovuto mettere a bilancio miliardi di dollari di perdite per far fronte ai danni da eventi avversi. Per evitare il peggio, a più riprese, ha tentato di aumentare il costo delle polizze scontrandosi però contro un muro quasi invalicabile. Finché, come riporta il Wall Street Journal, lo scorso autunno non ha deciso di giocare duro: ha minacciato di interrompere il rinnovo delle polizze auto a quei clienti che non avevano ceduto alle richieste di rincari, il che avrebbe di fatto lasciato gli assicurati a dover lottare per trovare una nuova copertura.

L’esito? A dicembre, il New Jersey ha approvato aumenti delle tariffe automobilistiche per Allstate in media del 17% e per New York del 15%. Al contempo il regolatore della California sta consentendo al gruppo di aumentare le tariffe automobilistiche del 30%, mentre non ha ancora deciso in merito alla richiesta di un incremento del 40% dei prezzi sulle coperture per la casa. Così, quello che per tanti americani è sempre stato un gesto quasi di routine, ossia il rinnovo delle polizze casa e auto, sia sul fronte economico che su quello pratico rischia ora di diventare uno scoglio contro il quale si potrebbe arenare il bilancio delle famiglie.

D’altra parte, come sottolineato da Munich Re, il Nord America ha registrato ancora una volta i maggiori sinistri a livello mondiale, anche se quest’anno la sua quota sui sinistri globali è stata inferiore al solito (40%; media quinquennale 57%). Le catastrofi naturali hanno distrutto beni per un valore di 100 miliardi di dollari, di cui circa 67 miliardi assicurati.