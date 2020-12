Polizze contro cyberbullismo: cresce la scelta con Neosurance, Axa e Smemoranda

Dal 9 dicembre, in una rubrica della sezione “News” dell'app, parte infatti una campagna di sensibilizzazione sulle possibili minacce legate all'uso crescente dei canali digitali anche durante l'attività didattica e nell'ambito di questa offerta di contenuti sarà per l'appunto possibile sottoscrivere direttamente dallo smartphone una polizza (di durata annuale) contro le frodi legate al furto d'identità, i contenuti lesivi della reputazione online, il cyberbullismo e le controversie sugli acquisti online. Offrendo, anche in questo caso, assistenza legale, psicologica e informatica.

Intelligenza artificiale e scienze comportamentali

«Le polizze contro i cyber risk – spiega Pietro Menghi, Ceo di Neosurance - non sono una novità, così come non lo sono le polizze vendute online su siti o app di player assicurativi, che presuppongono un utente già consapevole e informato. Ma soprattutto tra i più giovani persiste un enorme gap sul tema della protezione delle minacce e una scarsa conoscenza dei rischi che si corrono in diversi contesti».

Uno scenario che ha dato il là all'accordo con SmemoApp e che vuole essere uno stimolo per un cambio di approccio del settore assicurativo verso la Gen Z e loro famiglie. La piattaforma digitale in cui convergono intelligenza artificiale, scienze comportamentali e user experience design in ambito assicurativo è la logica conseguenza di questa visione.

Ma dove sta la differenza con le altre soluzioni nate per combattere il cyberbullismo? «Integrando le nostre soluzioni su app di terzi come SmemoApp - ha precisato in proposito Menghi – andiamo ad innovare innanzitutto il canale, permettendo alle compagnie di intercettare specifiche community in particolari contesti di rischio e di proporre, di conseguenza, polizze quando l'utente ne ha davvero bisogno e con un linguaggio vicino ai valori e alla sensibilità degli under 20. La novità risiede inoltre nel prodotto, che vuole essere semplice, comprensibile e trasparente come qualsiasi servizio acquistato online, e anche nel processo di attivazione, in real time, che permette di attivarlo».