Polizze in crescita ma faro sui costi Dal 2015 la quota presente nel private banking è cresciuta dal 16% al 22% e i flussi si sono concentrati sui prodotti multiramo e unit linked di Federica Pezzatti

ll rapporto tra possessori di grandi patrimoni e polizze non conosce crisi. Lo strumento assicurativo negli ultimi cinque anni ha conquistato il podio arrivando a pesare secondo gli ultimi dati disponibili di Aipb il 22% sul patrimonio totale del settore private banking (dal 16% del 2015). E anche gli ultimi dati di Assoreti confermano questa tendenza che neppure il Covid è riuscito a fermare: polizze e prodotti previdenzali contano per il 27,5% sulle consistenze patrimoniali delle reti di consulenti finanziari contro il 27,2 dell’anno precedente e sono a quota 173,5 miliardi.

Le ibride sono le più gettonate



In buona parte i flussi da inizio anno si sono concentrati su multiramo e unit linked (con oltre 4,8 miliardi di raccolta netta) dei 6,8 miliardi incassati dai prodotti assicurativo previdenziali. Queste polizze sono più convenienti da proporre per le compagnie in quanto hanno un minore assorbimento di capitale rispetto alle rivalutabili e in una fase di tassi ai minimi consentono di traghettare i clienti sui mercati azionari, mantenendo (in particolare le multiramo) una veste assicurativo-previdenziale, cara a chi teme delle riqualificazioni.





Il nodo dei costi

Ma sono sostenibili questi prodotti dal punto di vista economico? Viene da chiederselo guardando ai numeri snocciolati dall’Authority assicurativa Ivass che ha realizzato un report sui costi dei 144 prodotti assicurativi (Ibips) creati dalle compagnie taliane nei primi sei mesi di quest’anno. A fronte di rendimenti quasi negativi dei titoli obbligazionari più sicuri le polizze emesse viaggiano con costi annui intorno al 3%-4%. Nel 30% dei casi viene sottratto dal rendimento di chi sottoscrive multiramo e unit linked tra il 2,5% e il 3,5% annuo. Un discreto gruppetto va oltre tale soglia: si tratta del 15% circa del le multiramo e del 30% delle unit che superano appunto il 3,5%. E c’è chi arriva al 4,67%. Costi proibitivi in un contesto di mercati come l’attuale dove i porti sicuri danno rendimenti negativi.

Il faro dell’Authority



Bisogna inoltre tenere presente che questi costi non comprendono gli oneri pagati indirettamente dal cliente sugli Oicr dove investono a loro volta i fondi assicurativi e molto spesso neppure eventuali coperture assicurative aggiuntive (come quelle che proteggono dalle minusvalenze). «Si rileva un’incidenza che, in alcuni casi, risulta molto elevata e potenzialmente critica in termini di profittabilità per i clienti», avverte la stessa Authority: «L’elevato livello dei costi registrato su alcuni prodotti sarà oggetto di attenzione e approfondimento da parte dell’Ivass».