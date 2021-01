Polizze false, società straniere, abusivismo: la deregulation sulle discariche

I giudici contabili si sono occupati anche della gestione di due discariche a Paese, in provincia di Treviso, una per rifiuti speciali, una per inerti, assistite da garanzie rilasciate anche in questo caso da società poi fallite. La Corte ha individuato responsabilità, per il tempo perso, mentre «persistevano gravi inadempienze, circa la gestione del percolato, senza procedere a escutere le garanzie». E poi l’aver consentito garanzie non consistenti in fideiussioni.

Polizze false

Un punto debole è stato individuato nei controlli, anche per smascherare le polizze completamente contraffatte, con marchio e denominazione di imprese del tutto all’oscuro. Una truffa difficile da far emergere, una volta verificata l’abilitazione di quella compagnia assicuratrice indicata, effettivamente iscritta negli elenchi tenuti dall’Ivass, Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni, che ha denunciato in Commissione il diffondersi del fenomeno.

Abusivismo

Un’altra insidia sul fronte della gestione finanziaria delle discariche è rappresentata dalla presenza di operatori abusivi, senza cioè necessaria autorizzazione ed iscrizione all’albo. «Il fenomeno più diffuso a livello nazionale», conferma la Guardia di Finanza, che lancia un alert per il web. Criticità crescenti sono segnalate anche rispetto all’operato di società di altri Paesi, abilitate sì ad operare in tutta Europa, ma che restano sottoposte a controlli solo del loro stato d’origine. Con controlli spesso molto più blandi, come in Romania e Bulgaria.