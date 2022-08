Polizze per gli asseveratori. Vince il modello «a consumo»»

Ascolta la versione audio dell'articolo

I professionisti tecnici preferiscono la polizza «a consumo» per far fronte a tutte le richieste di asseverazione. Anche ora che l’allarme sulla necessità di una copertura assicurativa anche per certificare i bonus minori e non solo il 110% è ormai rientrato.

L’agenzia delle Entrate, con la circolare 19/E, ha chiarito una volta per tutte gli obblighi che gravano sui professionisti tecnici (ingegneri, architetti o geometri) impegnati nei lavori agevolati: serve la polizza di responsabilità civile solo per le attestazioni del Superbonus 110%, non invece per i cosiddetti “bonus minori”.

Le estensioni

Certo, qualche asseveratore è rimasto con il cerino in mano, tra febbraio e maggio. Ossia chi aveva stipulato una protezione aggiuntiva per apporre il sigillo ai bonus diversi dal 110%, come sembrava da una prima lettura del decreto legge anti frode (Dl 13/2022). Nei fatti, per lo più i tecnici non hanno scelto polizze ad hoc, quanto piuttosto estensioni a contratti già esistenti. «Sono state maggiormente sottoscritte polizze cumulative, con perimetro di copertura esteso sia al Superbonus che ai bonus minori, lasciando al professionista la scelta di utilizzare la polizza di Responsabilità professionale base (se già copriva questa tipologia di rischi), o di inserire anche il bonus minore nella polizza cumulativa dell’asseveratore, in alcuni casi anche per ottemperare a una richiesta specifica del committente o del controllore», spiegano da Aon, uno dei maggiori broker assicurativi in Italia, specializzato nelle coperture per i professionisti e broker del Consiglio nazionale Ingegneri.

Trattandosi di estensioni, in sostanza, il problema arrecato al settore non ha riguardato tanto l’esborso in più, quanto la solita confusione della nostra burocrazia. E benché non più richieste, quelle assicurazioni restano valide.

Le scelte

Ora, comunque, il futuro riguarda solo il 110 per cento. Finora, dove è ricaduta la scelta dei professionisti? «Su quanto intermediato da noi, circa il 93% ha acquistato polizze multi-progetto a consumo, con massimali fino a tre milioni di euro», fanno sapere ancora da Aon. «Su un target di professionisti medio, Aon ha distribuito maggiormente la polizza multi-progetto per economicità e completezza dell’offerta, riservando a trattative single project quei cantieri di rilievo economico non assorbibili nel multi-progetto, e in grado di supportare costi assicurativi più onerosi».