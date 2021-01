Polizze, per i tecnici del superbonus 110% nuova copertura su misura Dopo le novità della manovra 2021 i professionisti che asseverano i progetti per il superbonus devono integrare o stipulare una Rc

Il Superbonus 110%: le spese ammissibili

Dopo le novità della manovra 2021 i professionisti che asseverano i progetti per il superbonus devono integrare o stipulare una Rc

4' di lettura

Il mercato si muove per offrire polizze Rc adeguate ai professionisti coinvolti nell’iter del superbonus edilizio al 110%, dopo l’ulteriore interpretazione normativa contenuta nella legge di Bilancio 2021. Le assicurazioni esistenti vanno bene solo in alcuni casi, ma per stare tranquilli va messa in conto una spesa che va da qualche centinaia di euro fino a superare i mille.

E già si intravedono due iter distinti, con pochi problemi per i soggetti chiamati ad attestare il visto di conformità e tante grane in più per i tecnici incaricati delle “asseverazioni”, per i quali, in buona sostanza, è preferibile attivare un’assicurazione “ad hoc”. Non per questioni di risparmio, ma di chiarezza e certezza della copertura.

Loading...

Il visto di conformità

Ad avere meno incognite sono senz’altro dottori commercialisti, consulenti del lavoro e in generale i soggetti chiamati ad apporre il “visto di conformità” in forma “leggera”. Abitualmente questa attività, a prescindere dall’ultimo bonus edilizio, non è compresa nelle Rc base, ma va “coperta” per mezzo di un’apposita estensione o con un prodotto a sé, sempre con un massimale che la legge impone a 3 milioni di euro di minimo. Una garanzia, secondo una stima fornita dal broker Aon, che sul mercato costa in media tra 150 e 230 euro se inserita in appendice alla polizza esistente, oppure tra 280 e 390 euro se in forma separata.

Dunque, chi già è assicurato rispetto al “visto” può considerarsi a posto? «A una lettura puntuale della norma, sì. Se l’Agenzia delle entrate avesse preteso una polizza ad hoc, lo avrebbe scritto esplicitamente», ragiona Maurizio Postal, consigliere nazionale dei commercialisti, con delega alla fiscalità. «Nonostante questo, il mio consiglio, per chi vuole operare nel campo del superbonus, è di contattare comunque la propria compagnia/broker per far inserire in polizza almeno un richiamo preciso alla norma», aggiunge Postal.

I