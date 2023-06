Polizze per il cittadino, l’analisi dei rischi determina la scelta

Ascolta la versione audio dell'articolo

Quali sono le principali coperture assicurative consigliabili al comune cittadino per tutelarsi dai rischi di danni o di azioni di terzi e non avere sorprese?

Bisogna anzitutto distinguere tra coperture obbligatorie e facoltative. A volte è la legge ad imporre l’obbligo di una polizza (ad esempio per l’auto), oppure la copertura è richiesta per stipulare un contratto (ad esempio per un finanziamento o per l’affitto). Come scegliere per quali danni assicurarsi, se non è obbligatorio? Bisogna valutare bene i rischi a cui si è esposti, e classificarli sulla base di due caratteristiche: la frequenza (ossia quanto è alta la probabilità che l’evento dannoso si verifichi) e la gravità (ossia: nel caso in cui l’evento si verifichi, che impatto economico avrà sulla nostra vita?).

Le regole da seguire sono semplici:

1) per gli eventi a bassa frequenza e bassa gravità (ad esempio: rottura di piatti in casa), bisogna assumersi il rischio: prima o poi capiteranno piccoli incidenti, di cui sopporteremo le conseguenze quando accadrà. Assicurarsi è costoso e inefficiente;

2) per gli eventi ad alta frequenza e bassa gravità (ad esempio, prendere l’influenza o il raffreddore), non occorre assicurarsi, ma è opportuno ridurre il rischio, con comportamenti di prevenzione (igiene delle mani, vaccinazione, etc.);

3) per gli eventi ad alta frequenza e alta gravità, va eliminato il rischio: caso tipico sono gli “sport estremi”, con incidenti frequentissimi spesso fatali; ma lo stesso vale per l’uso di sostanze nocive (fumo, droghe) e analoghi rischi. L’unico comportamento razionale è astenersi dall’attività pericolosa;

4) per gli eventi a bassa frequenza e alta gravità (grave malattia o invalidità, catastrofi naturali, rovina di edifici, e così via), è indispensabile trasferire il rischio, ossia assicurarsi.

Bisogna quindi ricercare – meglio se con un serio consulente assicurativo – coperture adeguate, nelle due aree della protezione dalla perdita di reddito e della protezione del patrimonio.

Sono del primo tipo le polizze per malattia e infortuni, che proteggono dal rischio di perdere il reddito lavorativo in caso di malattia prolungata, invalidità o non autosufficienza. Se si è l’unico produttore di reddito, doverosa la copertura temporanea caso morte per tutelare i familiari, con un capitale liquidabile agli eredi in tempi brevissimi, che risolve i problemi di liquidità anche in caso di blocco dei conti. Per il patrimonio, il rischio maggiore è dover risarcire danni a terzi: è indispensabile la polizza per i danni causati nella vita privata (cosiddetta “polizza del capofamiglia”), che non garantisce solo chi stipula la polizza, cioè “il capofamiglia”, ma anche tutte le persone del nucleo familiare (ad esempio i danni fatti dai figli fuori casa). Si può estendere la copertura (ed è bene farlo) agli animali da compagnia e ai collaboratori domestici o custodi. In tal modo, se un familiare, una persona che lavora per noi o un nostro animale cagiona un danno a terzi, in casa ma anche all’esterno dell’abitazione, sarà la compagnia a coprirlo.

La copertura deve essere capiente: la differenza di premio tra un massimale basso e uno elevato è, in percentuale, limitata; con una modesta spesa aggiuntiva si possono avere massimali molto più rassicuranti. Un buon uso di franchigie e scoperti, che lasciano a carico dell’assicurato i danni modesti, consente di avere massimali più alti a parità di premio. Opportuno coprire anche i danni ai propri beni, ma solo per eventi catastrofali o di elevata gravità: ad esempio scoppio e incendio casa, rottura di tubature, disastri ambientali come terremoti o alluvioni.

Ci sono, infine, polizze per occasioni particolari, di durata limitata: con un cantiere in casa è bene assicurarsi per il “rischio committenza”, visto che si risponde anche in proprio dei danni cagionati dall’impresa; chi viaggia all’estero dovrebbe assicurarsi per eventuali cure, imprevisti e – perché no – per il caso di morte in volo o in viaggio.

ILLUSTRAZIONE SANDRA FRANCHINO

Obbligo di stipula per legge o imposto da un contratto

L’assicurato può sempre scegliere la compagnia, le condizioni di polizza e le garanzie aggiuntive: ma in quali casi è obbligatorio avere un’assicurazione?

Il caso più comune è la polizza per la responsabilità civile da circolazione stradale (polizza “Rca”), obbligatoria praticamente per qualsiasi mezzo a motore che non vada su rotaie. Ma non è l’unico caso. Sono tenuti ad avere una polizza per la responsabilità professionale tutti i professionisti iscritti agli ordini e collegi professionali. La copertura è obbligatoria poi per tutti i soggetti e le strutture che operano in ambito sanitario, sia nel settore pubblico che in ambito privato. Un altro esempio, è la polizza a tutela degli acquirenti di immobili da costruire, a copertura dei danni all’immobile e a terzi, per rovina totale o parziale, gravi difetti costruttivi e altri vizi. In tutti questi casi, il cliente ha diritto di conoscere gli estremi della polizza (compagnia e numero polizza) ed il relativo massimale (addirittura di avere una copia per la polizza sugli immobili da costruire). In altri casi non vi è un obbligo di legge, ma l’assicurazione è “imposta” da un contratto: per un mutuo di lunga durata, la banca esige una polizza vita a copertura del capitale residuo per il caso di morte o invalidità, e una polizza “incendio e scoppio” a copertura dell’immobile in garanzia; quando si acquista un’auto con finanziamento, ci viene richiesta un’assicurazione per furto, incendio e danneggiamento.

Anche quando la polizza è imposta (dalla legge, o come condizione per un prodotto o servizio), il consumatore ha diritto di scegliere con quale compagnia assicurarsi, per quali massimali (purché sopra i minimi di legge) e a quali condizioni.

E potrà valutare se integrare la copertura obbligatoria con garanzie accessorie. Ad esempio, la normale polizza Rca non copre i danni al conducente, né quelli al proprio veicolo e neppure furto/incendio. È utile – e costa in genere molto poco – la polizza infortuni del conducente alla guida. Le garanzie per furto e incendio hanno senso per veicoli nuovi di un certo valore (anche se oggi anche le auto usate hanno un valore elevato); lo stesso dicasi per la kasko.

Alluvioni e catastrofi naturali fuori dalle garanzie standard

Ho una polizza sulla casa e ho subito danni dall’alluvione. Posso chiedere il risarcimento alla compagnia?