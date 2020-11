Polizze multiramo e unit linked, l’altolà dell’Ivass: niente veli sui costi Un terzo di multiramo e unit offerte nel 2020 ha costi tra il 2,5% e il 3,5% annuo. C’è chi arriva al 4,67%. Sotto indagine anche i risultati di Federica Pezzatti

L’Ivass toglie il velo sui costi “elevati” delle polizze progettate in questo periodo dalle compagnie assicurative che in alcuni casi hanno oneri insostenibili, soprattutto in epoca di rendimenti zero (se non negativi) dei bond e di prospettive borsistiche incerte.

Nel 30% dei casi viene sottratto dal rendimento di chi sottoscrive multiramo e unit linked tra il 2,5% e il 3,5% annuo. E un discreto gruppetto va oltre tale soglia: si tratta del 15% circa delle multiramo e del 30% delle unit che superano appunto il 3,5%. E c’è chi arriva addirittura al 4,67%.

«Si rileva un’incidenza che, in alcuni casi, risulta molto elevata e potenzialmente critica in termini di profittabilità per i clienti», avverte la stessa Authority delle assicurazioni che aggiunge: «L’elevato livello dei costi registrato su alcuni prodotti sarà oggetto di attenzione e approfondimento da parte dell’Ivass».

Ma veniamo all’analisi sui costi, contenuta in una pubblicazione Ivass che vaglia le 144 nuove polizze individuali arrivate sul mercato Vita nei primi sei mesi dello scorso anno. Come già scritto da Plus24 nella copertina del 17 ottobre, si conferma la propensione da parte delle compagnie a offrire prevalentemente polizze di tipo multiramo (prodotti derivanti dalla combinazione di rivalutabili di ramo I e unit linked di ramo III). Su questo target sono anche incentrati i budget delle principali banche e delle reti di consulenti finanziari. Secondo i dati Assoreti su questi prodotti sono affluiti quasi 5 miliardi di euro netti dei 6,8 raccolti nei primi nove mesi dell’anno dai prodotti assicurativo previdenziale collocati dalle società di distribuzione. Il focus è dunque ancora concentrato sui prodotti d’investimento: a fronte di 144 prodotti Vita si registrano solo 23 offerte di soluzioni non Ibips (18 temporanee caso morte) e solo tre long term care.

Il debutto del Riy

Venendo alla recente analisi sui costi, rispetto ai precedenti Report Ivass in cui si indicavano i costi medi gravanti nelle diverse fasi contrattuali (caricamenti, trattenuto annuale e così via) per la prima volta l’attenzione dell’Authority è stata posta in particolare sull’indicatore sintetico detto in termini tecnici “Reduction in yield” (Riy) definito dalla normativa Priips.

Ivass ha ritenuto che questo elemento sia più adatto a esprimere, sinteticamente, tutti i costi applicabili al prodotto. Tale indicatore, ricavato dai Kid, andrebbe ben considerato da chi sottoscrive una polizza in quanto rappresenta la riduzione attesa dei rendimenti annui dell’investimento dovuta ai costi che gravano sul prodotto (entrata, gestione, performance fees). Tanto maggiore è il valore del Riy quanto più si abbattono la performance. E i costi non sono per niente bassi. Ci sono anche soluzioni che arrivano a riduzioni di yield pari superiori al 4% annuo (circa l’8% delle multiramo) e circa il 15% delle unit linked . Sono rari i casi, precisa lo studio, in cui si resta al di sotto del 2%(sei polizze). E, più in generale, si mantengono con oneri entro il 2,5% annuo solo poco più del 50% delle polizze multiramo e il 40% delle unit linked.

Rivalutabili meno costose

Meno costose sono risultate invece in media le rivalutabili, dove circa il 60% delle nuove offerte evidenzia un Riy medio inferiore a 1,8%, dato che, in un contesto di ritorni bassi offerti da questi strumenti, è comunque abbastanza elevato. E poichè i ritorni stimati per questo tipo di strumenti (più anestetizzati rispetto ai mercati) sarà tra il 2,5% e il 3% medio lordo anche nel 2020 ecco che, anche su queste tipologie (che almeno godono della garanzia dei premi investiti al netto dei costi), gli oneri vanno comunque a incidere pesantemente sul risultato ottenibile. Ora non resta che vedere quali azioni metterà in campo l’Ivass per tutelare preventivamente ii consumatori.