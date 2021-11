Polizze protezione casa

A chi serve

Polizza che tutela da molteplici rischi l’edificio. Ovviamente è fortemente consigliata a chi possiede un immobile in quanto risarcisce il proprietario se si dovessero verificare dei danni all’abitazione. Tuttavia può essere utile anche a soggetti che siano in locazione per tutelarsi in caso di danno da loro provocato al proprietario. Bisogna distinguere tra l’assicurazione globale fabbricati, che copre interi fabbricati, condomini e stabili. La polizza, che viene stipulata dall’amministratore del condominio. Esiste poi l’assicurazione multirischio sulla singola abitazione. Questa viene stipulata dal padrone di casa e offre la copertura di una pluralità di rischi a seconda dell’offerta di mercato, molto variegata e, ovviamente, dell’importo del premio. Tra gli elementi distintivi e qualificanti di queste tipologie di polizze, occorre segnalare la possibilità di estendere le coperture a eventi catastrofali quali terremoto, inondazioni, alluvioni. Sono quindi da preferirsi polizze che consentano, pur con incremento di premi, di accedere anche a queste importanti estensioni.

Attenzione a…

I rischi generalmente coperti dalla polizza sono scoppio e incendio, rapine e furti; solitamente, in questi casi, bisogna fornire all’assicuratore la prova che ci sia stata effrazione della proprietà, danni agli impianti o a parti dell’abitazione, danni causati a terzi dagli assicurati, spese legali per eventuali controversie legali e civili in riferimento alla propria casa. È importante controllare le clausole contrattuali prima di firmare, verificando in particolare quali sono i casi in cui il rimborso non è dovuto (esclusioni) o spetta in parte e quando l’assicurazione non è tenuta a pagarlo (limitazioni e non operatività della copertura). I costi sono diversi a seconda delle garanzie acquistate e dell’offerta del mercato. I premi variano anche in base alla zona in cui si vive (se ad alto rischio alluvioni o terremoti il premio si alza, talvolta anche di molto).