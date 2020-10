Polizze Rc e superbonus 110%, cosa è coperto e cosa non lo è Le polizze Rc possono essere “all risk” o a “rischi nominati”

Stefano Patuanelli: «Il nostro patrimonio edilizio ha bisogno di un grande intervento di recupero»

Attenzione ai “rischi nominati”

Una polizza all risk copre i danni causati in tutte le attività svolte. Chi possiede un contratto del genere dovrebbe essere già in grado di lavorare per il Superbonus, salvo però l'obbligo per i tecnici di adeguare il massimale a minimo 500mila euro o comunque congruo all’entità dei lavori. Sono di questo tipo quasi tutte le polizze Rc in circolazione. Ma occorre fare attenzione: se invece si dispone di una polizza a rischi nominati, invece, la garanzia vale solo per le attività elencate nel contratto. In questo caso è senz’altro utile aggiungere un’appendice integrativa o valutare con il consulente la soluzione migliore.

Dolo e sanzioni non assicurati

Sia nel caso di un adeguamento di polizza o di un nuovo prodotto siglato ad hoc per il Superbonus, va sempre ricordato che l’assicurazione copre i danni causati a terzi per errori involontari, per incompletezza o ritardi nell’invio delle comunicazioni previste dal decreto 34. Ma nulla è dovuto in caso di dolo, né per eventuali richieste di danni del committente, né per sanzioni (tra 2mila e 15mila euro per attestazione o asseverazione infedele). «La società non risponde delle sanzioni amministrative direttamente inflitte all’assicurato in caso di attestazioni o asseverazioni infedeli» recita un’integrazione contrattuale già presente sul mercato.