Polo farmaceutico del Lazio, la ripresa passa anche dalla lotta al covid

Nuovo credito per 3,5 miliardi

Per Pierluigi Monceri «alcuni settori di specializzazione del Lazio, come la farmaceutica, l'Ict e l'agroalimentare sono stati fortemente impegnati per fronteggiare l'emergenza, altri, come il sistema casa e le costruzioni, hanno delle buone prospettive di crescita grazie alla spinta degli incentivi promossi dal Governo». Monceri sottolinea poi l’azione di accompagnamento delle imprese nei percorsi necessari all'uscita dalla crisi. «Nel corso del 2020 abbiamo erogato quasi 3,5 miliardi di euro di nuovo credito a medio-lungo termine a imprese e famiglie del Lazio e attivato, dall'inizio della pandemia, oltre 40.000 moratorie di mutui e prestiti per un controvalore di circa 5 miliardi di euro. Fattori abilitanti per la ripartenza saranno gli investimenti in ricerca e sviluppo, l'utilizzo di nuove tecnologie e la valorizzazione del capitale umano, temi sempre più centrali in un contesto particolarmente complesso».