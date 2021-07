Polo Gti: ecco com'è la versione sportiva da 207 cv

La selezione del profilo di guida standard nella nuova Polo Gti offre quattro modalità: Eco, Individual, Normal e Sport.

Dinamica da vera sportiva

La nuova Polo Gti viene dotata di serie di un assetto sportivo appositamente messo a punto che abbassa la carrozzeria di 15 millimetri e garantisce la tipica sintesi Gti di elevato dinamismo di marcia, sicura neutralità ed eccellente comfort. Nelle curve veloci, il bloccaggio elettronico Xds perfeziona il comportamento di trazione. Come parte integrante del programma di controllo elettronico della stabilizzazione Esp e della regolazione antipattinamento Asr, l’Xds controlla la pressione frenante sulla ruota anteriore interna alla curva, evitando che slitti e che il conducente perda il controllo della vettura in situazioni estreme.

Anche dal punto di vista della sicurezza, la Gti è dotata dei sistemi di guida parzialmente automatizzata; il pacchetto Iq.Ddrive Travel Assist supporta il guidatore che lo attiva nelle fasi di frenata, sterzata e accelerazione.

Sistemi di assistenza alla guida

Numerosi sistemi di assistenza di ultima generazione garantiscono ancora più comfort e sicurezza per tutti i passeggeri. Come per le altre versioni della nuova gamma Polo, viene utilizzato l’ultimo stadio evolutivo del sistema di infotainment online (Mib3.1). In questo modo la sportiva cinque posti è “always on” e consente, a richiesta, una connettività ai massimi livelli.

Per una migliore visualizzazione a colori dei contenuti digitali, la nuova Polo Gti dispone oggi di serie del Digital Cockpit Pro con display da 10,25 pollici e del sistema di infotainment Ready2Discover, inclusi App-Connect Wireless, Online Control Unit (eSIM), Functions on Demand e touchscreen da 8 pollici. A richiesta sono disponibili anche sistemi autoradio e di navigazione con touchscreen da 9,2”.