Polo museale di Brera, confermato James Bradburne Sala: bene ma ora risolvere la questione di Palazzo Citterio

James Bradburne confermato a Brera. Il ministro per i beni e le attività

culturali e per il turismo, Dario Franceschini, ha firmato il

decreto che rinnova per altri 4 anni Bradburne alla guida

della Pinacoteca di Brera, si legge in una nota. «L'autonomia gestionale dei musei è stata un successo: ha garantito dinamismo, velocità di decisione

e d'intervento, maggiore apertura al territorio, alle amministrazioni locali e alla società civile, rafforzando la tutela e la produzione scientifica» ha commentato Franceschini.



Bradburne è direttore della Pinacoteca di Brera dal 5 ottobre 2015. L'incarico, che sarebbe scaduto il 30 settembre, gli è stato conferito a seguito della partecipazione alla selezione pubblica indetta con bando

internazionale nel gennaio 2015 dal Ministero dei beni e delle

attività culturali e del turismo.

Nel corso della sua gestione il museo è stato profondamente

rinnovato con un riallestimento che ha coinvolto tutte le 38

sale; i visitatori sono cresciuti del 40% e, per la prima volta,

nel 2019 il museo supererà le 400mila presenze.

Museologo e manager culturale. Nato in Canada, ma di

cittadinanza britannica, ha studiato architettura a Londra e si

è poi formato in museologia ad Amsterdam e Los Angeles. Dal 2006

al 2015 è stato il direttore della Fondazione Palazzo Strozzi a

Firenze. Dal 2003 al 2006 ha diretto la Next generation

Foundation nel Regno Unito. Dal 1999 al 2002 ha diretto il

Museum für Angewandte Kunstdi Francoforte. Dal 1994 al 1998 è

stato responsabile per il design, la formazione e la

programmazione al new Metropolis science and technology centre

di Amsterdam. Autore di numerose pubblicazioni, è docente di

museologia in diverse istituzioni italiane e straniere.



«I progressi e il rinnovamento totale della Pinacoteca di Brera degli ultimi 4 anni sono stati possibili grazie all'autonomia della Riforma Franceschini che ci ha permesso di realizzare un rilancio del museo a livello

nazionale e internazionale. Grazie quindi al ministro della

fiducia. Siamo già al lavoro per continuare quanto intrapreso» ha replicato Bradburne.

La riconferma di Bradburne alla guida di Brera «va bene, credo che serva continuità e serva risolvere presto la questione di palazzo Citterio, perché

la città ne ha bisogno, lo chiede e poi aumenterà di molto l'offerta culturale e turistica, sono per la continuazione di questa gestione e la

continuazione di questa strategia impostata da Bradburne» ha sottolineato il sindaco di Milano, Giuseppe Sala.