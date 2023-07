Polo dei tubi in acciaio inox: Cta rileva il 100% di Raccortubi

Anche CTA ha come mercati di riferimento soprattutto l’Europa, il Medio Oriente e l’Asia-Pacifico, con uffici a Dubai e Hong Kong. Fornisce i mercati della chimica e petrolchimica, della raffinazione, del gas processing, e delle energie rinnovabili, un settore destinato a espandersi in modo importante, anche in Italia, nei prossimi anni. È inoltre distributore esclusivo in Italia di Tenaris per i tubi line-pipe. L’export incide attualmente circa per il 50% sul fatturato dei due gruppi, quota che sale però al 70-80% se si guarda alla destinazione finale dei materiali, ovvero la vendita a società italiane che poi li trasformano, assemblano e vendono all’estero.

«Ritengo che, valorizzando le sinergie e le presenze sui diversi territori, ci siano ampie potenzialità di crescita – dice Pollastrini –. Ma il nostro obiettivo non è l’incremento smisurato dei volumi, ci interessa piuttosto sviluppare e consolidare le collaborazioni e la complementarietà tra le due aziende. Se questo verrà fatto nel modo giusto, la crescita avverrà di conseguenza».

Pollastrini non esclude ulteriori operazioni nel medio-lungo periodo, nel caso si presentassero opportunità interessante e funzionali al progetto industriale del gruppo. «Ma di mestiere non faccio il finanziere – precisa –. La mia priorità in questo momento è consolidare l’acquisizione di Raccortubi. Per CTA si tratta di un’operazione importante, che va seguita e gestita con grande attenzione e presenza». Tra le direttrici di investimento del gruppo, conclude il ceo, c’è grande attenzione sui mercati in via di sviluppo ad alto potenziale, come le energie rinnovabili, che potrebbero dare nuova linfa anche al mercato italiano.

