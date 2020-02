Polonia-Bieszczady

Bieszczady (Credits Holidu via Pixabay)

Il secondo posto va al Parco Nazionale di Bieszczady in Polonia, che si estende per 292 chilometri quadrati ed è uno dei paesaggi più incontaminati d’Europa. Il motivo è triste: nel 1947, infatti, circa 100mila abitanti dei villaggi circostanti sono stati reinsediati con la forza nell’ambito dell’Operazione Vistola. Di conseguenza, il parco è lontano dalla civiltà ed è abitato principalmente da animali: orsi, lupi, linci e bisonti, che vivono in un vero paradiso. Dato che il 70% del parco è chiuso ai visitatori, gli animali e la natura sono in gran parte indisturbati. Chi visita quest’area protetta e percorre i sentieri all’interno troverà un paesaggio quasi incontaminato (foto) e una pace dei sensi assoluta