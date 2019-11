Polonia e Ucraina, separate alla nascita in economia

Altri Paesi postcomunisti scelsero un approccio graduale, e nel tempo hanno fatto molta più fatica a mantenere un tasso di crescita sostenibile. La cosiddetta terapia d’urto, sostengono molti analisti, ha dato un carattere di irreversibilità all’economia di mercato e una invidiabile resilienza alla Polonia unica, tra i membri dell’Unione europea, a non entrare in recessione durante la grande crisi del 2008-2009.

Nessun governo negli ultimi trent’anni, compreso quello in carica, si è mai sognato di compromettere il funzionamento di un meccanismo così ben oliato. Ma la differenza con l’Ucraina non l’ha fatta soltanto l’economia. La Polonia si è rafforzata anche grazie al triplice ancoraggio geopolitico fatto proprio, in maniera trasversale, dall’intera classe dirigente postcomunista. L’ingresso nella Nato nel 1999; l’adesione all’Unione europea nel 2004 e rapporto privilegiato con la Germania anche come parte integrante della catena di valore delle grandi imprese tedesche; e infine una relazione speciale con gli Stati Uniti.

DESTINI DIVERSI L'andamento del Pil pro capite in Polonia e in Ucraina, in dollari (Fonte: Countryeconomy.com)

Washington ha sempre avuto a cuore le sorti della Polonia, fin dai tempi di Ronald Reagan e di George Bush. Quest’ultimo fu infatti il grande sponsor del taglio del debito estero di Varsavia nel 1991 da parte del Club di Parigi dei Paesi creditori: prima uno sconto del 50% su 33 miliardi di dollari, poi del 70 per cento. Una boccata d’ossigeno vitale.

Al resto hanno contribuito i fondi Ue, dei quali la Polonia in questi ultimi anni è stata il maggior beneficiario. Soldi spesi bene, con progettualità e rapidità anche da parte delle amministrazioni locali: le infrastrutture dei trasporti sono tra le più moderne d’Europa, a cominciare dalla rete autostradale.

I fondi Ue, però, spiegano soltanto una parte della storia, anche se importante: «La resilienza dell’economia polacca - dice l’economista Marcin Piatkowski, ex Banca mondiale a Varsavia e ora a Pechino per la stessa istituzione, autore del libro “Europe’s Growth Champion. Insights from the Economic Rise of Poland” - è dovuta a molti fattori. I fondi europei, certo, ma non solo, visto che rappresentano non più del 10% degli investimenti complessivi. Altri elementi chiave sono state le politiche di bilancio e monetarie, che hanno sostenuto la crescita, così come l’indebolimento dello zloty, che ha rafforzato la competitività delle esportazioni polacche in un periodo di crisi».