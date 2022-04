«Polonia entro l’anno indipendente dall’energia russa. E con la Ue serve più cooperazione»

Ascolta la versione audio dell'articolo

«Interruzioni nelle catene di approvvigionamento, rallentamento economico dei partner commerciali e arrivo di milioni di rifugiati dall’Ucraina. Ma soprattutto, nell’immediato, l’aumento dei prezzi che già sta incidendo sui consumi e sugli investimenti». Sono queste per Grzegorz Piechowiak - viceministro polacco per lo Sviluppo economico, responsabile per gli investimenti diretti dall’estero nel Paese - le conseguenze della guerra sull’economia della Polonia. «Ma tutto dipenderà - aggiunge - dagli sviluppi dell’aggressione russa contro l’Ucraina». A Roma per una serie di incontri con le imprese e i rappresentanti del governo italiano, Piechowiak ammette che la minaccia russa rende necessaria una maggiore «cooperazione nella Ue». E conferma che «entro la fine del 2022 la Polonia prevede di rinunciare alle forniture russe di petrolio e gas».

L’effetto più evidente della guerra sulla vostra economia è dunque l’aumento dei prezzi?

Le conseguenze dell’aggressione russa all’Ucraina per l’economia polacca dipenderanno da molti fattori. Tuttavia, l’aumento dei prezzi sta già incidendo sulla riduzione della spesa delle famiglie e sulla minore attività di investimento delle imprese. Per questo, all’inizio dell’anno il governo ha introdotto il cosiddetto scudo anti inflazione, che attenua gli effetti negativi della rapida crescita dei prezzi dei carburanti e dei generi alimentari.

Anche per la Polonia, c’è un problema di dipendenza energetica dalla Russia?

Per diventare indipendenti dalle forniture di risorse energetiche dalla Russia ci stiamo sforziamo costantemente di diversificarle. A questo scopo abbiamo costruito il terminal del gas a Swinoujscie, che porta il nome di Lech Kaczyński ed è stato costruito da un consorzio italiano (composto da Saipem , Techint , Snamprogetti e Pbg, Ndr). E stiamo anche ampliando i collegamenti energetici con altri Paesi della Ue.